Bad Bunny ha sido el artista invitado al Royal Rumble 2021. El cantante hizo un show en vivo cantando Booker-T, su canción del nuevo álbum y que ha sido creada en homenaje a su ídolo de infancia de la WWE.

Sin embargo, esta no fue la única aparición del Conejo Malo. Luego de la batalla real femenina, Bad Bunny apareció junto a The Miz y Jhon Morrison, en donde el primero en mención le hizo una oferta para que se aliara a ellos. El cantante no aceptó esta oferta e indicó que “estaba bien” junto a Booker T.