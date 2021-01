WWE Royal Rumble será el primer megaevento del año de la empresa y se realizará este domingo 31 de enero en el WWE ThunderDome del Tropicana Field en Florida. La famosa ‘batalla real’ celebrará su trigésima cuarta edición en al que marcará el camino a WrestleMania 27. Sigue el MINUTO A MINUTO.

Además de los dos combates de Royal Rumble, hay dos peleas por el título mundial actualmente confirmados para el evento. Roman Reings defenderá el campeonato universal ante Kevin Owens en una lucha de Last Man Standin, y el legendario Goldberg regresará al ring por primera vez desde Wrestlemania 36 para desafiar al campeón WWE Drew MacIntyre.

WWE Royal Rumble: horarios y canales

Perú: 19:00 / Fox Action

19:00 / Fox Action México: 18:00 / Fox Action

18:00 / Fox Action Chile: 21:00 / Fox Action

21:00 / Fox Action Colombia: 19:00 / Fox Action

19:00 / Fox Action Argentina: 21:00 / Fox Action

21:00 / Fox Action Uruguay: 21:00 / Fox Action

21:00 / Fox Action Ecuador: 19:00 / Fox Action

19:00 / Fox Action Bolivia: 20:00 / Fox Action

20:00 / Fox Action Venezuela: 20:00 / Fox Action

20:00 / Fox Action Estados Unidos: 19:00 / WWE Network

Asuka y Charlotte Flair, actuales campeonas de femeninas en parejas, chocarán ante Shayna Baszler y Nia Jax. Las grandes favoritas son las retadoras, debido a que la historia entre las actuales dueñas del título parece ir por distintos rumbos.

Roman Reings y Owens se verán las caras por tercera vez consecutiva. Ambos prometen un combate lleno de emociones. ‘El Perro Mayor’ tiene grandes opciones de mantener el campeonato.

Golberg regresará a WWE para chocar ante Drew McIntyre por el Campeonato de WWE. El histórico luchador de 54 años intentará alborotar a los fanáticos; sin embargo, sus oportunidades contra el campeón son pocas debido al impresionante nivel que ha mostrado en los últimos meses.

El regreso más esperado sería el de Edge que ingresará en la batalla real, precisamente del mismo modo que en 2020, aunque esta vez, sin el factor sorpresa y con la incógnita de si su gran rival, Randy Orton, participará, pese a estar anunciado.

WWE Royal Rumble: cartelera

Men’s Royal Rumble Match

Daniel Bryan vs. Bobby Lashley vs. AJ Styles vs. Randy Orton vs. Otis vs. Jey Uso vs. Cesaro vs. The Miz vs. Jeff Hardy vs. Sami Zayn vs. Dolph Ziggler vs. Shinsuke Nakamura vs. Big E vs. John Morrison vs. Sheamus vs. Mustafa Ali vs. Edge vs. 13 luchadores por confirmar

Women’s Royal Rumble Match

Nia Jax vs. Charlotte Flair vs. Bianca Belair vs. Bayley vs. Mandy Rose vs. Dana Brooke vs. Peyton Royce vs. Alexa Bliss vs. Shayna Baszler vs. Liv Morgan vs. Ruby Riott vs. Tamina vs. Maryse vs. Melina vs. 16 luchadoras por confirmar

Last Man Standing Match por el Campeonato Universal de la WWE

Roman Reigns (c) (con Paul Heyman y Jey Uso) vs. Kevin Owens

Originalmente Adam Pearce iba a participar en el combate, pero fue reemplazado por Owens debido a no estar en las condiciones médicas requeridas para competir.

Campeonato de la WWE

Drew McIntyre (c) vs. Goldberg

Campeonato Femenino en Parejas de la WWE

Asuka & Charlotte Flair (c) vs. Nia Jax & Shayna Baszler

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...