Canelo Álvarez reveló que tuvo coronavirus semanas antes de enfrentar a Yildirim: “Perdí el gusto y el olfato”

Saúl ‘Canelo’ Álvarez mostró su lado más humano en una entrevista extensa que se la brindó al periodista Graham Besinger. Dentro de todos los temas que tocaron, el mexicano reveló que tuvo coronavirus en las semanas previas a la pelea frente a Yildirim en Miami. Sin embargo, el boxeador superó la enfermedad y pudo vencer al turco en solo tres rounds en febrero.

“Tenía Covid-19, se me fue el olor y el gusto, me hice la prueba y tuve que estar encerrado 15 días porque a mi esposa también le dio. Después de que me compuse, me hice la prueba y me fui a San Diego, entrené solo un mes antes de la pelea, felizmente todo salió bien”, afirmó el Canelo.

Pese a vivir momentos críticos, el boxeador prefirió mantener todo en secreto, evitando la preocupación de sus fanáticos. Asimismo, tampoco quiso poner en riesgo la pelea en Miami: “He conocido gente que le da más fuerte y hasta se ha muerto. A mí no me afectó mucho y por eso no quise decir nada”.

Además, Chepo Reynoso también confesó haber sufrido del virus e incluso estar internado con oxígeno a finales del 2020.

“En México la pandemia no importa”

Canelo lamentó que en México no se hayan tomado los cuidados necesarios para combatir la pandemia de coronavirus, dejando como consecuencia una enorme cantidad de muertos y contagiados.

“A todos nos afectó. En México no les importa la pandemia, fuimos uno de los países más afectados porque no se cuidaron, fue muy difícil porque se perdieron muchos trabajos, pero todo pasa y hay que seguir adelante”, sentenció.





Asimismo, también dijo que siempre ha querido que el boxeo sea un gusto y no hacerlo por dinero. También declaró que le gusta mucho invertir en bienes y raíces, “y viene de ver amigos, tengo ahorita para retirarme gracias a Dios, de todo lo que he invertido cada tres meses, tengo entre 4 y 5 millones de dólares, cada tres meses, entonces tengo para retirarme ahorita y no tengo problema, pero me gusta el boxeo, y estoy por abrir entre 90 y 100 gasolineras aquí en México, que se van a llamar Canelo Energy”.

Conforme a los criterios de Saber más