Lewis Hamilton ha recibido comentarios negativos en las últimas horas por una publicación que realizó en Instagram. El seis veces campeón de Fórmula 1 replicó un video en cuyo contenido aparece Bill Gates detallando el financiamiento que, a través de su fundación, trabaja en la investigación de la vacuna del coronavirus.

El cofundador de Microsoft desestimó todos los rumores en torno a la posible cura que estudian los laboratorios. Por ejemplo, Gates descarta efectos secundarios, ser responsable de la aparición de la enfermedad y beneficiarse económicamente con la pandemia.

Hamilton describió el discurso de Bill Gates como “recuerdo cuando dije mi primera mentira”. Por esa aseveración, que posteriormente borró de su perfil en Instagram, el británico fue centro de las críticas de sus propios fanáticos, quienes le acusaron de intentar quitar credibilidad a la información del video.

Entonces, el hexacampeón de F1 usó la misma red social para hacer un descargo y pedir disculpas. “Hola, chicos. Me he dado cuenta de algunos comentarios en mi publicación anterior sobre la vacuna del COVID-19 y quiero aclarar mis pensamientos, ya que entiendo por qué se pueden haber malinterpretado. En primer lugar, no había visto el comentario adjunto y eso es 100% mi culpa. Tengo mucho respeto al trabajo de caridad que hace Bill Gates”, indicó.

“También quiero dejar claro que no estoy en contra de la vacuna, no tengo duda de que será importante en la lucha contra el COVID-19 y confío en este desarrollo para ayudar a salvar vidas. De todos modos, tras ver el vídeo, sentí que mostraba que todavía hay mucha incertidumbre sobre los efectos secundarios y sobre cómo se va a financiar. Puede que no siempre haga bien mis publicaciones, soy humano y aprendo cada día. Les envío optimismo”, concluyó Hamilton.