Deontay Wilder vs. Dominic Breazeale: fecha, hora y canales de TV por el título Peso Pesado del CMB

El estadounidense Deontay Wilder defenderá su corona de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante su compatriota Dominic Breazeale este sábado 18 de mayo en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, después de que el CMB le ordenara defender su cinturón. El evento arrancará a las 21:00 horas en Perú y lo podrás seguir con transmisión vía Showtime en Estados Unidos , DAZN en Canadá y Sky Sports en Reino Unido .

"Estoy muy contento de tener la oportunidad de quitarme de encima esta defensa obligatoria porque la consideraba como una molesta mosca sobre mi cabeza", señaló Wilder en una conferencia de prensa en la Gran Manzana realizada en marzo, según apunta la agencia AFP.

Deontay Wilder , quien aseguró aquella vez que será “una pelea personal” para él, posee un estilo de puñetazo que mantiene a los fanáticos del boxeo al borde de sus asientos durante todo el tiempo.

El estadounidense de 33 años había estado en negociaciones para una revancha contra Fury después del épico empate entre ambos en Los Ángeles en diciembre, pero todo se vino abajo cuando el británico firmó un contrato por varias peleas con ESPN a principios de mes.

Con un récord de 40-0-1 (39 nocauts), Wilder defenderá su título por novena ocasión frente a un Breazeale que tiene un balance de 20 victorias y una derrota (18 por KO).

Precisamente, su rival, es un boxeador de 33 años que tiene el apodo de ‘problema’ y que antes de incursionar en este deporte, fue un destacado jugador de fútbol americano de secundaria que jugó como mariscal de campo en la Universidad del Norte de Colorado. Él fue miembro del equipo de boxeo olímpico de Estados Unidos en 2012.

La pelea entre Deontay Wilder y Dominic Breazeale genera mucha expectativa entre los aficionados del boxeo, dado que ambos deportistas suman 57 nocauts en 62 combates profesionales. Sin duda una estadística bastante llamativa.



Últimas 10 peleas de Deontay Wilder

01/12/18 | Deontay Wilder vs. Tyson Fury | Empate

03/03/18 | Deontay Wilder vs. Luis Ortiz | Victoria

04/11/17 | Deontay Wilder vs. Bermane Stiverne | Victoria

25/02/17 | Deontay Wilder vs. Gerald Washington | Victoria

16/07/16 | Deontay Wilder vs. Chris Arreola | Victoria

16/01/16 | Deontay Wilder vs. Artur Szpilka | Victoria

26/09/15 | Deontay Wilder vs. Johann Duhaupas | Victoria

13/06/15 | Deontay Wilder vs. Éric Molina | Victoria

17/01/15 | Deontay Wilder vs. Bermane Stiverne | Victoria

16/08/14 | Deontay Wilder vs. Jason Gavern | Victoria



Últimas 10 peleas de Dominic Breazeale

22/12/18 | Dominic Breazeale vs. Carlos Negrón | Victoria

04/11/17 | Dominic Breazeale vs. Éric Molina | Victoria

25/02/17 | Dominic Breazeale vs. Izu Ugonoh | Victoria

25/06/16 | Dominic Breazeale vs. Anthony Joshua | Derrota

23/01/16 | Dominic Breazeale vs. Amir Mansour | Victoria

26/09/15 | Dominic Breazeale vs. Fred Kassi | Victoria

06/06/15 | Dominic Breazeale vs. Yasmany Consuegra | Victoria

07/03/15 | Dominic Breazeale vs. Victor Bisbal | Victoria

11/12/14 | Dominic Breazeale vs. Epifanio Mendoza | Victoria

16/08/14 | Dominic Breazeale vs. Billy Zumbrun | Victoria



Páginas web para ver boxeo en vivo

TV AZTECA

TV Azteca es un conglomerado mexicano de medios de comunicación y la segunda mayor generadora de contenidos en español. (Foto: TV Azteca) TV Azteca es un conglomerado mexicano de medios de comunicación y la segunda mayor generadora de contenidos en español. (Foto: TV Azteca)

TV Azteca es un conglomerado mexicano de medios de comunicación. Es la segunda mayor generadora de contenidos en español en el mundo, propiedad de Grupo Salinas. Aquí podrás ver boxeo en vivo, tanto en televisión como en plataforma web de diferentes eventos a lo largo del 2018.

SPACE

Space es un canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen argentino que emite películas, series y boxeo en vivo. (Foto: Space) Space es un canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen argentino que emite películas, series y boxeo en vivo. (Foto: Space)

Space es un canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen argentino que emite películas y series, principalmente, del género de acción, además del ciclo de boxeo Combate Space. Por otro lado, este medio de comunicación también transmite boxeo en vivo.

ESPN+

ESPN+ es un canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen estadounidense especializado en deportes. (Foto: ESPN) ESPN+ es un canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen estadounidense especializado en deportes. (Foto: ESPN)

ESPN+ es un canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen estadounidense especializado en deportes, propiedad de Disney and ESPN Media Networks Latin America, disponible a lo largo de toda América Latina.

DAZN

El servicio está dedicado a los deportes, ofreciendo transmisiones de eventos en vivo y bajo demanda desde varias propiedades. (DAZN) El servicio está dedicado a los deportes, ofreciendo transmisiones de eventos en vivo y bajo demanda desde varias propiedades. (DAZN)

DAZN es un servicio de streaming que pertenece a Perform Group. El servicio está dedicado a los deportes, ofreciendo transmisiones de eventos en vivo y bajo demanda desde varias propiedades. Se lanzó por primera vez en Austria, Alemania, Japón y Suiza en agosto de 2016 y en Canadá el 2017.

SKY SPORTS

Sky Sports es un grupo de canales de televisión de deportes operados por la empresa British Sky Broadcasting. (Foto: Sky Sports) Sky Sports es un grupo de canales de televisión de deportes operados por la empresa British Sky Broadcasting. (Foto: Sky Sports)

Sky Sports es un grupo de canales de televisión de deportes operados por la empresa British Sky Broadcasting. Sky Sports es la marca dominante de deportes de televisión por suscripción en el Reino Unido e Irlanda.

FACEBOOK WATCH

Facebook Watch es un servicio de vídeo bajo demanda operado por Facebook desde el 2017. (Foto: Facebook) Facebook Watch es un servicio de vídeo bajo demanda operado por Facebook desde el 2017. (Foto: Facebook)

Facebook Watch es un servicio de vídeo bajo demanda operado por Facebook. Se anunció el 9 de agosto de 2017, con disponibilidad inicial al día siguiente y con despliegue inicialmente a Estados Unidos el 10 de agosto de 2017 y a todo el mundo el 30 de agosto de 2018.

SHOWTIME

Showtime es una marca de televisión por suscripción distribuida en diversos países del mundo para ver boxeo en vivo y otras disciplinas. (Foto: Showtime) Showtime es una marca de televisión por suscripción distribuida en diversos países del mundo para ver boxeo en vivo y otras disciplinas. (Foto: Showtime)