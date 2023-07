Su CV pesa varias toneladas: En agosto de 2011, con 18 años de edad, obtuvo el título de campeona mundial de ajedrez sub-20. En junio de 2011, tenía un Elo de 2386 y era número 3 del Perú. Fue primera en el Panamericano Sub 20 de Cali del 2008, primera en el Mundial de Ajedrez Escolar de Singapur Sub 15 el mismo año y primera en el Torneo Internacional La Roda, en España (2009). Pero Deysi Cori es, sobre todo, la única Gran Maestra Femenina del Perú.

Y con ese título, pese a que podría dar solo clases, todavía escucha. Para aprender.

Su círculo más cercano al impulsó en los últimos meses a continuar compitiendo afuera. Y aquí está un nuevo triunfo: la joven ajedrecista peruana Deysi Corti Tello impuso condiciones y se llevó el primer lugar en el “Queens’ Festival 2023″, donde participaron un total de 566 ajedrecistas en representación de cuatro continentes: 128 de África, 164 de América, 166 de Asia y 108 de Europa.

Breve prehistoria: antes de su participación Cori estuvo a punto de no participar, a pesar de que días antes se había inscrito. Como era un torneo on line, necesitaba tener una conexión por Internet adecuada y llegar a casa con tiempo para dejar todo listo. Debido al congestionado tráfico vehicular llegó tarde a su domicilio, se dirigió de inmediato a su computadora y pudo ver que la competencia ya se había iniciado y que estaba por empezar la cuarta ronda.

Ni siquiera había empezado y tenía todo en contra.

Aún así, pese a no haber jugado las primeras tres rondas, Deysi Cori logró la hazaña de clasificar dentro de los 25 cupos del continente americano a la siguiente etapa -y 100 en total, de los otros lugares del planeta-. La fase semifinal se disputó el 15 de Julio, luego de ésta se clasificaron 8 jugadoras a la etapa final desarrollada al día siguiente, donde se enfrentaron todas contra todas (sistema Round Robin) cuyo resultado final arrojó a la peruana Cori en el primer lugar con 6.1/2 puntos, de un total de 7 puntos en disputa.

Y un título más para su brillante carrera.

El Festival de Ajedrez Online de Mujeres se desarrolla anualmente desde 2021. Es organizado por la Comisión de Ajedrez de Mujeres de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y tiene como objetivo desarrollar una comunidad mundial fuerte de mujeres ajedrecistas y masificar la participación de ellas en todos los ámbitos del ajedrez. Con este triunfo, la GM internacional Cori Tello obtuvo el derecho a ser invitada a la 45.ª Olimpiada Mundial de Ajedrez de 2024 cuya sede será la ciudad de Budapest, Hungría. Deysi Estela Cori Tello una vez más, hará flamear la bandera del Perú en Europa pues allá será premiada como ganadora del “Queens’ Festival 2023″.

Ahora viene la otra partida: esperar, conversar, convocar el apoyo de algunas empresas privadas que deseen ser sus auspiciadores para garantizar su participación en una serie de importantes torneos internacionales -incluida la Olimpiada Mundial del próximo año- con el objetivo de obtener el único título que le falta lograr, que es el de Gran Maestro Internacional absoluto.

Mientras eso pasa, Deysi no se detiene. “Yo me sigo preparando, sigo estudiando, sigo creyendo en mi país”, me dice ella por WhatsApp, con paciencia que otros ya no tenemos. La ajedrecista peruana viene preparándose para participar en la próxima Copa del mundo Femenina a desarrollarse en la ciudad de Bakú, Azerbaiyán del 30 de julio al 24 de agosto de 2023. Este es uno de los torneos más prestigiosos de las competencias de la FIDE que se organiza cada 2 años y donde se dan cita las mejores ajedrecistas de la categoría Femenina y los mejores de la Masculina. El monto del premio económico acumulado es de 2 millones y medio de dólares, que es la suma más elevada en la historia bajo esta modalidad de competencia.

Y allí estará la peruana Deysi Cori Tello.





El actual entrenador de Vélez Sarsfield conversó en exclusiva con DT, donde recordó su paso por el Perú y no pudo evitar referirse a la actualidad de Christian Cueva.