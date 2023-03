La final esperada para todos se vivirá este martes en el Clásico Mundial de Béisbol. Japón logró una remontada espectacular ante México para ganar por 6-5 y clasificar a la definición del título ante Estados Unidos del mega torneo del béisbol mundial, que reúne a los 20 mejores países del mundo para enfrentarse en un mundial que se disputa cada cuatro años. Este 2023 se volvió a jugar luego de la postergación del programado para el 2021 por la pandemia.

Este martes se enfrentarán Estados Unidos y Japón por un nuevo título en el Clásico Mundial de Béisbol. Los norteamericanos ganaron la última edición en el 2017, mientras que Japón logró el título en las dos primeras ediciones, en el 2006 y 2009.

“Japón y Estados Unidos es una gran final. Este Clásico ha tenido un gran nivel, con equipos que empezaron mal, pero se recuperaron y pelearon en cuartos de final”, nos dice Susumu Yoza, capitán de la selección peruana de béisbol, quien ha estado siguiente el torneo.

Pero Estados Unidos es la potencia mundial de béisbol, donde se juegan las Grandes Ligas de la MLB. “Estados Unidos es un ‘Dream Team’. Es un equipo lleno de estrellas, de MVP, de jugadores propuestos al Salón de la Fama, Guantes de Oro”, nos dice Ricardo Miranda, Jefe de Unidad Técnica de la Federación Peruana de Béisbol, quien destaca a Mike Trout “como el referente, como el que hace todo”.

Mientras Yoza apunta a que Japón pueda dar el golpe ante los locales en Miami. “Antes los japoneses eran delgados, estatura baja, ahora el claro ejemplo es Shohei Ohtani, que si lo ves parece americano. Ha desarrollado bastante Japón tratando de implementar más técnicas”, dice Yoza sobre la selección del país de sus antecesores.

Sobre Otanhi, Miranda dice que es “un super pelotero. Lo mismo lanza, lo mismo batea, hace todo lo que necesita el equipo”, asegura el directivo que es nacido en Cuba.

JAPAN WALKS IT OFF! JAPAN WALKS IT OFF! 🇯🇵🇯🇵🇯🇵 pic.twitter.com/K5VBlpIyTC — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 21, 2023

El Clásico Mundial de Béisbol para los deportistas peruanos es como para los amantes ver el Mundial de Fútbol o la final de la Champions League, el evento que reune a los mejores jugadores del mundo.

“Para cualquier atleta que practica este deporte, vendría a ser un sueño”, nos dice Susumu Yoza, capitán de la selección peruana de béisbol, que entrena tres veces a la semana como parte de su formación integral.

Susumu Yoza, capitán de la selección. (Foto: Federación Peruana de Béisbol)

El Clásico Mundial de Béisbol es la élite del deporte y tanto Yoza como Ricardo Miranda, director deportivo de la Federación Peruana de Béisbol, aceptan que Perú aún está lejos de ese nivel, pero no dejan de pensar en que, en algún momento, y con mucho trabajo se puede llegar a decir presente.

“Es un objetivo difícil pero no imposible. Argentina ya estuvo en un clasificatorio para el Clásico, Brasil ya estuvo en el Clásico del 2013 y en el clasificatorio en el 2017. Eso quiere decir que los países de Sudamérica también tienen una oportunidad”, nos dice Susumu.

“El Clásico es lo más grande que hay. Nosotros vemos para aprender, tener grabados los partidos de selecciones como Puerto Rico, Dominicana, que son países con los que en un futuro nos podemos enfrentar”, nos dice Miranda.

El béisbol peruano es totalmente amateur, por lo que el camino es mucho más difícil o largo. “No podemos darle el tiempo necesario, tenemos diferentes actividades por lo que no podemos dar el 100% al béisbol. Pero si se sigue trabajando a futuro se puede tener un peruano que salga a una liga profesional”, nos explica Susumu, quien nos comenta que en el equipo nacional hay chicos que estudian o tienen un trabajo totalmente distinto al deporte. Incluso él, que también es profesor de béisbol.

(Foto: Federación Peruana de Béisbol)

El camino que Yoza considera se debe tomar es el de que los deportistas tomen el camino universitario, es decir que busquen instituciones donde se practique el deporte y ahí tener actividad. “Hay que imitar de lo más cercano. Brasil tiene a jugadores en universidades o colegios extranjeros. Es lo que debemos buscar, que los peruanos tengan experiencia de probar su béisbol en el exterior. Yo me fui a Japón tres años, otros compañeros se fueron a Estados Unidos. Eso se ha perdido un poco en la actualidad, queremos que se retome”, nos comenta.

Mientras, para Miranda el otro camino es fortalecer a las divisiones menores para que el talento crezca con mayor nivel y así tentar el éxito a nivel internacional. “Tenemos a todas las categorías en acción, la Sub 12, la Sub 15 y la Sub 18. La Sub 23, que prácticamente es una selección mayor, este año juega el Premundial en octubre, mientras que la Sub 18 tiene el Sudamericano en noviembre”, nos comenta.

Lo que se busca es que la selección tenga roces continuos con los países de la región para luego enfrentar con más tiempo de juego a los centroamericanos. “Para la selección mayor esperamos conseguir que vengan países del área en diciembre para jugar”, nos dice Miranda. “Desde hace cinco años ya hemos tenido topes con Dominicana, Puerto Rico, Bahamas. Eso ha hecho que seamos otro tipo de jugadores, nos ha dado confianza de saber que no estamos taaaaan lejos”, agrega Susumu.

Incluso, el año pasado en los Juegos Bolivarianos, Perú venció a Venezuela por primera vez en la historia. “Eso nos enorgullece, porque las veces que nos hemos enfrentado siempre fue derrota por una diferencia abismal. Ese triunfo nos hizo ganar más confianza”, nos cuenta el capitán de la selección, quien destaca que, a diferencia de los demás países, Perú tiene su equipo con jugadores netamente formado por chicos que actúan en el torneo local.

Justamente, en la sede de Legado de Villa María del Triunfo se realiza los fines de semana el Torneo de Mayores, con 10 equipos en la categoría superior y siete en la de ascenso. “Es un sistema de todos contra todos donde se busca que los jugadores tengan la posibilidad de foguearse semana a semana, además, los seleccionados entrenan tres veces a la semana con la selección”, nos cuenta Ricardo Miranda.

“El nivel ha mejorado bastante. La presencia de los venezonalos que han llegado al país ha ayudado bastante. Eso hace que cada uno se esfuerce más para mostrar su nivel. Antes se sabía qué equipo iba a llegar a la final, ahora todo está parejo”, dice por su parte Susumu Yoza, quien juega en el Kiuyo de Pueblo Libre.

Una de las reglas que se han impuesto para que el nivel aumente es permitir que los jugadores del extranjero solo lancen en cuatro entradas y las otras lo hagan los jugadores peruanos “para poder desarrollar a los lanzadores locales”, como dice Yoza.

