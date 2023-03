Aunque parezca que en Europa ya se hizo todo por el fútbol femenino, aún hay más. Siempre hay algo por hacer. Y la Champions League Femenina es una muestra de ello. Esta semana se jugarán los cuartos de final de un torneo que pasará a la historia porque por primera vez todos los equipos abrirán su estadio principal. Barcelona, Roma, Chelsea, Olympique Lyon, Wolfsburgo, Bayern, PSG y Arsenal jugarán en el estadio donde normalmente lo hace el equipo masculino.

El cuadro alemán recibirá a las ‘Gunners’ en el Allianz Arena. Roma hará lo propio con el Barza en el Olímpico. Lyon usará el Parc OL para chocar ante el Chelsea en un duelo que promete ser el mejor de la llave. Y el PSG buscará las semifinales ante el Wolfsburgo en el Parque de los Príncipes, estadio que hace un mes sufrió la cruel derrota del equipo masculino ante el Bayern.

El camino está trazado en una Champions Femenina que tendrá en acción a las mejores jugadoras que eligió la FIFA hace dos semanas en los Premios The Best, con excepción de Alexia Putellas, elegida la mejor jugadora del mundo. La española no podrá defender la camiseta del Barcelona por una lesión de la que se viene recuperando de a pocos.

Las mejores del mundo

Los Premios The Best 2022 de hace un mes no solo tuvieron a Lionel Messi y Alexia Putellas como grandes protagonistas al coronarse como los mejores futbolistas del mundo. En la Gala, se pudo conocer el único premio global donde destacan las futbolistas más sobresalientes del deporte rey. Cuatro futbolistas de la selección inglesa, campeona de la Eurocopa 2022, dominaron la premiación del equipo ideal.

Son a estas chicas a quienes veremos esta semana en los cuartos de final de la Champions League. Según la FIFA, este once extraordinario ha batido récord de votación con más de 6000 futbolistas escogiendo a las mejores compañeras de profesión.

Arquera: La chilena Christiane Endler juega en el Olympique Lyonnais y es actual campeona de la UEFA Champions League. La arquera es también capitana de la selección femenina de Chile.

Defensas: Las inglesas campeonas Lucy Bronze (lateral del FC Barcelona) y Leah Williamson (capitana de la selección de Inglaterra y Arsenal) comandan la saga defensiva de este once ideal. La francesa Wendie Renard (Olympique Lyonnais) hace historia al ser incluida por séptima vez consecutiva en este distinguido reconocimiento. Completa la línea defensiva, la española Mapi León, zaguera central del FC Barcelona.

Mediocampistas: Alexia Putellas, la actual Balón de Oro y The Best, resalta en el mediocampo de este once de lujo. Si bien una lesión la mantiene alejada de las canchas, todo los que logró en el 2022 con la selección española y el FC Barcelona la mantienen en lo más alto del fútbol internacional. Junto a la catalana premiaron en FIFpro a la futbolista revelación de la Eurocopa 2022, la alemana Lena Oberdorf, quien se ha convertido en un gran referente del Wolfsburg. El nuevo fichaje del Barza, Keira Walsh (MVP de la final de la Euro 2022), completa la línea del mediocampo ofensivo de este reconocimiento dentro del equipo ideal.

Delanteras: La inglesa Beth Mead, quien le ha peleado punto a punto el Balón de Oro y el Premio The Best a Alexia Putellas, no podía estás fuera de la ofensiva del FIFpro 2022. Junto a la campeona europea, resaltan los nombres de la atacante australiana y estandarte del Chelsea, Sam Kerr y la estadounidense dos veces campeona del Mundo Alex Morgan.

Otros nombres a destacar en la Gala de los Premios The Best 2022, fueron el de Sarina Wiegman siendo elegida como la mejor entrenadora y el de la inglesa Mary Earps como la mejor portera.

El fútbol de mujeres sigue ganando reconocimientos, a menos de 5 meses de celebrarse la Copa del Mundo Femenina Australia/Nueva Zelanda 2023.

