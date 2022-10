Este fin de semana continúa la Fórmula 1 . El domingo 9 de octubre (12:00 a.m. - hora local) se correrá el GP de Japón 2022 , desde el Circuito de Suzuka, a través de las señales de ESPN , STAR Plus y FOX Sports para México y Sudamérica, y de DAZN y Movistar Plus para España y otros países de Europa. También tienes la opción de F1 TV . La última competencia fue para Sergio Pérez, quien se quedó con el GP de Singapur y buscará dar nuevamente la sorpresa. Sin embargo, Charles Leclerc, Max Verstappen y Carlos Sainz no se lo dejarán nada fácil.

