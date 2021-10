Conforme a los criterios de Saber más

No es una noche cualquiera para la NBA. Hoy comienza la temporada 75 de la liga más importante de baloncesto en el mundo con dos grandes partidos: Bucks vs. Nets y Lakers vs. Warriors . Asimismo, esta campaña tendrá un especial interés para los sudamericanos, puesto que Facundo Campazzo, Leandro Bolmaro y Gabriel Deck serán los tres grandes representantes de esta parte del globo terráqueo. Ante ello, El Comercio conversó con Fabricio Oberto y Fernando Tirado, dos analistas de ESPN , sobre el rol que tendrán los argentinos en sus respectivos equipos.

Campazzo, Deck y Bolmaro: presentes distintos en la NBA

Para la temporada 75 de la NBA, Sudamérica estará representada por tres argentinos. Facundo Campazzo en Denver Nuggets , Gabriel Deck en Oklahoma City Thunder y Leandro Bolmaro en Minnesota Timberwolves buscarán destacar para conseguir un mejor rol en sus respectivas franquicias, aunque los tres presentan casos distintos.

Campazzo será el armador suplente en Denver Nuggets tras una primera temporada con la franquicia de Colorado que tuvo muchos altibajos. El argentino comenzó la pasada temporada como el cuarto armador y terminó siendo titular en los PlayOffs debido a las lesiones en el equipo dirigido por Michael Malone . No obstante, el coach ha decidido que Monte Morris sea el base titular para esta campaña, relegando al cordobés a la segunda unidad.

Facundo Campazzo encara su segunda temporada en la NBA | Foto: EFE

Por su parte, Gabriel Deck también afrontará su segunda temporada en la NBA con OKC Thunder . Sin embargo, a diferencia de Facu, ‘Tortuga’ solo disputó 10 partidos con el Thunder , puesto que llegó sobre el final de la temporada. El alero argentino todavía no tiene su contrato garantizado: si OKC lo desea, puede cortar al oriundo de Colonia Dora hasta el 10 de enero, caso contrario, Deck tendrá el contrato garantizado por toda la temporada 2021-22.

Por último, Leandro Bolmaro es el argentino que menos chances tendrá en la temporada 2021-22. Con solo 21 años, el oriundo de Varillas arribó a la NBA para esta campaña, por lo que deberá ganarse un lugar en el equipo. Su capacidad atlética y sus dotes defensivos lo respaldan, pero será una decisión del coach Chris Finch en Timberwolves . Por lo pronto, ‘Lea’ promedió alrededor de 11 minutos en la pretemporada.

Facundo Campazzo y Gabriel Deck se enfrentaron en la pretemporada de la NBA | Foto: @Nuggets

Fabricio Oberto: “A Gabriel Deck hay que pedirle paciencia, que no deje la intensidad que lo caracteriza”

Ante este panorama, le consulté a Fabricio Oberto por el presente de los tres argentinos y sus posibles roles en la NBA. El exSpurs y comentarista de ESPN afirmó lo siguiente: “La NBA no es una carrera de 100 metros planos, es una competencia de largo aliento y hay que estar preparados para todo. Sobre Campazzo, bueno, sabemos que Facu siempre está listo para los retos. En la temporada pasada, comenzó con un rol menor y terminó siendo titular en los PlayOffs. Si yo necesito un jugador, me gustaría tener un habilidoso que también pueda dirigir el juego, y eso lo tienes con Facundo en Denver . Yo creo que su rol cambiará durante la temporada, pero se adaptará”.

Leandro Bolmaro debutará esta temporada en la NBA | Foto: AP

Luego prosiguió: “El presente de Gabriel Deck es distinto. Él está en una franquicia en clara reconstrucción y por eso no se sabe los roles que pueda jugar en el equipo. Hay que pedirle paciencia, que no afloje, que no deje la intensidad que lo caracteriza. Porque si bajas un cambio y luego te toca jugar 20 minutos, quedas expuesto, se nota que no estás preparado y dejas pasar una chance hermosa. Yo sé que tendrá minutos y sabrá aprovecharlo”.

Por último, habló de Bolmaro: “Lea tiene a Pablo Prigioni en el staff de Timberwolves para que lo ayude en su adaptación a la NBA. Deberá ser muy paciente, trabajar intensamente todos los días y esperar por su oportunidad. La temporada es muy larga y todos tendrán minutos, hay que saber aprovechar esas oportunidades”.

WELCOME TO THE LEAGUE, LEO 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/95SLig8pvs — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) October 5, 2021

Fernando Tirado: “Facundo Campazzo es el latino que tendrá mayor relevancia en esta temporada de la NBA”

Ante la misma pregunta, Fernando Tirado, parte del staff de analistas de ESPN, dijo lo siguiente: “Facundo Campazzo es el llamado a tener mayor relevancia en esta temporada de la NBA. Por lo que hizo en la temporada pasada y porque está en un contendiente como Denver Nuggets . Sin embargo, ser un jugador de segundo año es difícil porque ya todos te tienen vigilado, ya no causarás el impacto de la primera temporada en la NBA. Sobre Gabriel Deck, pues siempre que entra a la cancha te aporta cosas nuevas. Como si cada vez descubrieras cosas en su juego, eso le dará minutos en cancha. Por último, Bolmaro tiene algo que muy pocos latinos poseen cuando llegan a la NBA: su capacidad atlética. Súmale que es un jugador inteligente, eso le permitirá tener un rol, pero pensando a futuro”.

Gabriel Deck buscará ganarse un mejor rol en OKC | Foto: OKC

