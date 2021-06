Mayweather vs Logan Paul en vivo, pelearán este 06 de junio dentro del cuadrilátero en un evento de exhibición desde el Hard Rock de Miami, Estados Unidos. ‘Money’ pactó este espectáculo junto al youtuber luego que este se burlase sobre su caso de violencia doméstica en 2021. Conoce la guía de canales tv y horarios de este suceso que abarcará la atención de millones de seguidores.

El excampeón mundial de peso welter Floyd Mayweather anunció este martes que se enfrentará a Logan Paul, una figura de YouTube, en una pelea de exhibición en el Hard Rock Stadium de Miami el 6 de junio.

“Logan Paul y yo vamos a pelear en el Hard Rock Stadium. Mayweather Promotions, Fanmio y Showtime se unirán para brindarte un evento épico”, escribió Mayweather en Instagram.

Una publicación separada de Mayweather Promotions describió la pelea como un “evento histórico”. Por otro lado, el número de asaltos, tamaño de los guantes que se usarán y otros detalles no fueron brindados en el anuncio.

Por otra parte, Paul, de 26 años, se aventuró por primera vez en el boxeo en una pelea con el YouTuber británico KSI en 2018 que habría generado 1,3 millones de dólares de compras de pago por evento en todo el mundo, antes de una revancha en 2019 en Los Ángeles.

“Puedes ver muchos videos de Mayweather. Puedes verlo pelear contra McGregor una y otra vez. Y verlo luchar contra Tenshin. Aunque es Floyd Mayweather. Su arsenal es casi ilimitado. Así que mira todos los videos que quieras, pero no sé realmente qué vas a poder sacar en claro”, aseguró Paul.

“Saldré a decapitarlo. Va a ser una guerra. No sé lo voy a poner fácil. He estado entrenando durante ocho meses para pelear con este tipo. Peso 30 libras más, soy seis o siete pulgadas más alto, tengo la mitad de su edad y más hambre. No tengo nada que perder”, finalizó.

A qué hora pelea Floyd Mayweather vs Logan Paul

Floyd Mayweather vs Logan Paul se enfrentarán en el Hard Rock Stadium de Miami a las 20:00 horas de México y 21:00 horas de Estados Unidos. Asimismo, el duelo que tendrá la atención de millones de fanáticos estará ante la expectativa de los críticos del box.

Dónde ver Floyd Mayweather vs Logan Paul

ESPN y ESPN Play será la señal oficial encargada en transmitir la pelea entre Floyd Mayweather vs Logan Paul en Sudamerica. Para México, TUDN emitirá el espectáculo para todos los fanáticos del espectáculo más visto el fin de semana.

Cartelera completa - Mayweather vs Logan

Floyd Mayweather vs Logan Paul - Pelea de exhibición

Jarrett Hurd vs. Luis Arias - Peso mediano

Badou Jack vs. Dervin Colina - Peso semipesado

Chad Johnson vs. Brian Maxwell - Exhibición

Horarios por países del Floyd Mayweather vs Logan Paul

México: 20:00 horas

Estados Unidos: 21:00 horas

Perú: 20:00 horas

Argentina: 22:00 horas

Chile: 22:00 horas

España: 05:00 horas (del día siguiente)

Guía de canales tv para ver Floyd Mayweather vs Logan Paul

México: TUDN

Estados Unidos: Sports Authority Field, Showtime PPV y Univision

Argentina: ESPN

Perú: ESPN

Colombia: ESPN

Chile: ESPN

España: Mitele Plus

Floyd Mayweather vs Logan Paul - Previa

El invicto excampeón mundial de peso welter Floyd Mayweather se vio involucrado el pasado mes de mayo en una caótica pelea con el youtuber Logan Paul durante un improvisado cara a cara en Miami para su pelea de exhibición de este 6 de junio

durante un improvisado cara a cara en Miami para su pelea de exhibición de este 6 de junio Mayweather, de 44 años, reaccionó con enojo y a los golpes en el Hard Rock Stadium luego de que el hermano de Paul , Jake, apareciera en escena para intercambiar insultos con el ‘Money’ y le agarrara la gorra que llevaba puesta mientras se encontraban en medio de un enjambre de fotógrafos y periodistas.

, Jake, apareciera en escena para intercambiar insultos con el ‘Money’ y le agarrara la gorra que llevaba puesta mientras se encontraban en medio de un enjambre de fotógrafos y periodistas. El expúgil persiguió a los hermanos Paul y los golpes parecieron lanzarse en un tumulto que involucró al personal de seguridad. Mayweather desató una diatriba cargada de improperios durante el incidente.

y los golpes parecieron lanzarse en un tumulto que involucró al personal de seguridad. Mayweather desató una diatriba cargada de improperios durante el incidente. Los insultos ya se habían intercambiado en una confrontación anterior, con Logan Paul burlándose de Mayweather al referirse a su caso de violencia doméstica en el 2011.

