Dustin Poirier vs. Justin Gaethje 2 en vivo y gratis en la UFC 291 . Gaethje tendrá su revancha tras lo ocurrido en el 2018, en donde cayó por TKO (nocaut técnico). Ahora, cinco años después volverán una lucha que promete ser demoledora por la condición de campeón BMF del peso ligero. El evento será transmitido por las señales de ESPN, FOX Sports Premium, Star Plus, Eurosport y UFC Fight Pass. Asimismo, no te pierdas ningún combate y únete a la cobertura en tiempo real de El Comercio.

