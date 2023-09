Este viernes 8 de septiembre, Francia vs. All Blacks en vivo online: transmisión del partido por el Grupo A del Mundial de Rugby. El encuentro está programado para iniciar a las 2:15 p.m. (hora peruana) y 4:15 (hora argentina) en el Estadio de Francia. La transmisión se puede ver por ESPN y Star Plus, asimismo también lo podrás vivir a través de El Comercio. ‘Les Bleus’ y Nueva Zelanda son los máximos favoritos para pasar a los cuartos de final. Además, recordemos que los neozelandeses son, junto a Sudáfrica, los máximos ganadores del certamen con tres coronas.

