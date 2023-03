El camino de Juan Pablo Varillas está marcado por el esfuerzo y la paciencia. A sus 27 años está tocando los torneos en los que aparecen las grandes figuras del tenis mundial. Este miércoles o jueves debe debutar en su primer Masters 1000 en Miami, enfrentando al argentino Guido Pella.

Gracias a permanecer en el Top 100, Juan Pablo Varillas puede decir presente en los torneos ATP. Empezó el año con la gira sudamericana, con las semifinales de Buenos Aires como su mejor resultado. Ahora jugará el Masters de Miami y luego está inscrito para jugar el ATP 125 de San Remo, ATP 250 Marrakech y el ATP 250 de Banja Luka, mientras espera acceder a la qualy del Masters de Montecarlo.

Así, a ese nivel ahora se desliza Juan Pablo Varillas, en los grandes torneos donde buscará que su carrera tome un nuevo impulso y permanezca en la élite durante mucho tiempo.

— ¿Cómo te sientes tras un buen inicio de año?

Feliz... ha sido una gira super buena en todo: tenis, físico, mentalmente. Feliz por eso, por los resultados, por mantener el nivel en casi todos los partidos.

— Ya lo visto en Australia daba señales de eso

Me motiva mucho tener ese tipo de partidos porque me da a conocer el nivel en el que estoy y lo que puedo lograr dentro de una cancha.

— ¿Cómo no confundirse con todo lo que pasó en Buenos Aires y Río?

Estoy tranquilo. Trato de tomar las cosas con calma, pero me pone feliz el momento. Siempre estoy tranquilo, humilde porque el año es muy largo y puede haber semanas muy buenas como no tan buenas, por eso trato de mantenerme lo más calmado posible.

🔴🇵🇪JUANPI VARILLAS INGRESÓ AL MAIN DRAW DEL ATP 250 🇧🇦BANJA LUKA



El calendario próximo de 🇵🇪Juanpi es el siguiente:



20/3👉 ATP M1000 🇺🇸Miami ▶️MD

27/3👉 CH 125 🇮🇹Sanremo ▶️MD

03/4👉 ATP 250 🇲🇦Marrakech ▶️MD

10/4👉 ATP M1000 🇲🇨Montecarlo ▶️ALT Q

17/4👉 ATP 250 🇧🇦Banja Luka ▶️MD https://t.co/CKGKefJEHF — Tenis Peruano (@PeruanoTenis) March 21, 2023

— Pero el entorno se ilusiona muy rápido

Trato de mantenerme con mi círculo cercano. Si voy a festejar, pasar buenos momentos con ellos. Trato de mantenerme muy asilado de todo lo demás. Creo que me mantiene concentrado, humilde, alejado de todo lo que me podría distraer. Trato de vivir la vida lo más normal posible más allá de que lo que hago no es normal, no es común.

— Y a nivel personal, ¿cómo controlas los ánimos?

Trato de hablar con mi cuerpo técnico, con mi psicóloga. Trato de manejarlo siempre muy adentro. No soy mucho de expresar lo que siento en las redes sociales. No soy tan activo, trato de hacerlo por el mundo en que vivimos por otro lado, pero después soy bastante reservado.

— Estuviste en Lima algunos días…

Ir a Lima es desconectarme. Trato de pasar desapercibido. Es mi casa más allá de que paso mucho tiempo en Buenos Aires, trato de estar con mi familia. Esos días son para desconectarme en serio, desconectarme del tenis que no para un segundo ya que estás viajando de aquí para allá.

— Entonces, ¿cómo se celebra el haber llegado a una semifinal ATP?

Esa semana no se celebró mucho porque perdí la semifinal y al día siguiente viajé a Río. Trato de disfrutar lo momentos de ocio con mi equipo, con mi familia, para poder conversar de lo que se ha ganado, lo que ha pasado. Disfrutar el momento, pero también analizar y ver qué se hizo bien, qué se hizo mal para poder mejorar.

— Cerraste la gira con derrota en primera ronda en Santiago ¿Eso cuánto influye en el análisis?

Se hace una evaluación general. Lo más fácil sería quedarse con el último torneo, el más reciente y me parece que no es así. Creo que se ha hecho una evaluación general y ha sido muy positiva alcanzando mi mejor ránking por dos semanas seguidas, ganando mis mejores partidos, mi primera semi ATP, regularidad en el rendimiento. Han sido muchas cosas buenas.

— Tu preparador físico me comentaba de la gran pretemporada que hicieron…

Ha sido una pretemporada de un mes y se ha hecho notar en la cancha. Eso es uno de los puntos claves en el tenis moderno, el tema físico. Desde el 2000 que no tenía una pretemporada así, aunque no fue tan buena esa vez. En el 2021 no pude venir a Buenos Aires por la pandemia y la del 2022 fue corta. Este 2023 ha sido bastante buena, con tiempo de descanso y entrenamiento suficiente para rendir de la mejor manera.

— ¿Qué te dice Chuky Junqueira?

Él está super feliz. Es importante lo que vengo logrando porque no es un trabajo de esta pretemporada, es un trabajo de un par de años con él. Me parece importante respetar los momentos y saber que cada uno tiene su momento de maduración y va a tardar lo que tenga que tardar. Eso ha sido respetado por mí, por Chuky, por el equipo. Saben lo que es trabajar a largo plazo.

— ¿Le hablas al Juan Pablo del pasado? A ese que la pasó mal en Barcelona, que tuvo un mal 2020

No sé si hablarle directamente, pero si pienso mucho en las etapas que pasé. Hubo muchas buenas, hubo momentos malos. Pero todo es un tema de aprendizaje y eso hace el jugador que soy ahora.

— ¿Te frustraba la espera?

Por un lado, quizás uno quiere meterse Top 100 a los 20 años, jugar toda la vida los torneos que ahora empiezo a jugar, pero bueno... La verdad es que el sacrificio ha valido la pena. La paciencia ha valido la pena. Trato de disfrutar el momento y tampoco pensar en eso que creo que no es tan bueno. Cada uno tiene su momento y el momento es ahora. Meterme top 100 en agosto, hacer mi semi. Todo por algo pasa y como siempre digo, uno tiene el ránking que se merece. En ese momento no me merecía el top 100 por algo, otros estaban mejor yo o yo no era tan regular.

— ¿Cómo se encara ahora una gira ATP?

Es completamente diferente. Primero es ir a torneos que uno cree que le va a ir bien, donde se siente cómodo. Saber que estoy entrando a este nivel nuevo, que no es tan común, aunque ya he jugado algunos ATP, pero no es que tenga mucha regularidad. Saber que quizás no me va a ir bien como en los Challenger, porque es la realidad. Hay jugadores que son mejores en ese momento o con más experiencia y quizás voy a perder más de lo que voy a ganar. Pero es ser paciente, saber cómo armar las giras, ser responsable con eso. Saber que cada partido vale más porque da más puntos, tratar de ir partido a partido sin proyectar mucho porque eso te puede pasar factura.

— Y ya te toca enfrentarte con rivales de nivel top

Es una motivación muy grande. Es una linda motivación jugar estos torneos que generalmente los vi por la tele. Hay que ser lo más profesional posible porque cada vez los detalles por los que se ganan son menores. Tratar de ser responsable y enfrentar cada partido con la importancia que se merece.

— ¿Cómo tomas debutar en un torneo Masters 1000?

Feliz de empezar a jugar este tipo de torneos. Me ha venido muy bien estos días de entrenamiento para el Masters 1000 y la gira europea. Voy con mucha felicidad a tratar de hacer el mejor papel posible y saber que por algo estoy ahí, no me lo regalaron. Y creérmela que soy capaz y que me merezco estar ahí.

— Y te ha ido bien en cuanto a rendimiento en los torneos top

En los grandes torneos es donde mejor me ha ido a nivel de regularidad. Lo tomo como un reto, como una forma de medirme con lo más alto del tenis actual. Es un buen termómetro para demostrarme en qué nivel estoy.

— ¿Por qué no competiste en el Challenger de Santiago? Esos puntos te hubieran permitido estar más arriba en el ránking.

Hay que pensar en grande. Si se tiene la oportunidad de este tipo de torneos hay que prepararlos bien porque al final el año es largo. Hay que elegir cuándo para a entrenar y prepararse y cuándo competir. Competir por que sí no está bien. Tuve una buena gira con muchos partidos y si tengo para entrenar bien, es una inversión para lo que viene.

— Y la inversión es hacia Roland Garros…

El torneo más importante es Roland Garros. La idea es llegar lo mejor posible. Con los puntos que tengo ahora ya entré, por más que de aquí no sume hasta el cierre del cuadro. En ese sentido estoy tranquilo, pero trato de ir semana a semana, no proyecto más.

— Decías que te gusta poner al tenis peruano en los grandes torneos, pero hoy el tenis peruano eres prácticamente tu

Por un lado, no pienso mucho en esto. Me motiva mostrar a mi país en los torneos, trato de ser responsable por eso, ser profesional, una persona correcta y ser un buen ejemplo.

— Y están chicos como Gonzalo Bueno, Ignacio Buse, Lucciana Pérez…

Es importante que se sigan fogueando como lo hicieron en la Copa Davis [Bueno y Buse]. Creo que son tres jóvenes que en el futuro van a dar que hablar bastante.

— Y tienen un referente, algo que tu no tuviste en su momento

Es clave tener un referente, por eso trato de ser un buen ejemplo, de que cuando me vean no solo me vean como un tenista sino también como una buena persona.

--