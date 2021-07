Surf en vivo #Tokio2020 #Tokyo2020

Definidos los duelos de los peruanos en Ronda 3 de este domingo

Tudela vs. Ohhara 12:48 am

Medinas vs. Fioravanti 1:24 am#ArribaPerú #Tokio2020xEC#DTenTokio2020@elcomercio_peru



https://t.co/vJgeauxA8L vía @elcomercio_peru pic.twitter.com/7oKFXxNncM