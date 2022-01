Conforme a los criterios de Saber más

El diario oficial El Peruano, en plena madrugada del 25 de enero, publicó la designación de Julio Rivera Gonzales, medio hermano de Paolo Guerrero, como presidente del IPD. De esta manera el ex jugador, reemplazará a Gustavo San Martín quien se desempeñó en el cargo desde el 2019. La gran controversia que ha causado en redes sociales es la hoja de vida que prestó el ‘Coyote’ en su última postulación al Congreso en el 2020.

El hermano del capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero, fue elegido por el Ministerio de Educación para hacerse cargo del IPD. Así lo oficializó, este martes, el diario el Peruano a través de la Resolución Suprema 002-2022-MINEDU.

“Se designa al señor Julio César Rivera Gonzales, en el cargo de Presidente del Instituto Peruano del Deporte. La presente Resolución Suprema será refrendada por el Ministro de Educación”, dice parte del boletín informativo.

Cabe resaltar que le resolución tiene la firma de Pedro Castillo y Rosendo Serna. Con esto la designación de Julio Rivera quedó aprobada. En los próximos días debe comenzar su trabajo en el IPD.

Julio Rivera fue un destacado futbolista entre los años 1993 y 2003. Jugó en Universitario, Sporting Cristal, entre otros. Además, llegó a la final de la Copa Libertadores con el club celeste y formó parte de la selección peruana.

En su última postulación al Congreso en el 2020 por Unión Por el Perú, Julio Rivera dejó actualizada su hoja de vida. Puso todos sus datos para ir con el número 5 por Lima. Sin embargo, no alcanzó ninguna curul.

INFORMACIÓN ACADÉMICA Educación Básica: Primaria y secundaria completa. Estudio Técnicos: Técnico de tercera con mención técnico mecánico en equipo de ingeniería. Estudios Universitarios: inconcluso Estudios postgrado: no tiene

EXPERIENCIA LABORAL 2013 - HASTA LA ACTUALIDAD

GERENTE - ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL JULIO COYOTE RIVERA 2002 - 2003

FUTBOLISTA PROFESIONAL - FOOT BALL CLUB MELGAR 1999 - 2001

FUTBOLISTA PROFESIONAL - CLUB UNIVERSITARIO DE DEPORTES 1993 - 1999

FUTBOLISTA PROFESIONAL - CLUB SPORTING CRISTAL

En este LINK ( Click AQUÍ) podrás ver toda la información de Julio Rivera. El ex futbolista hasta el momento no se ha pronunciado. No tiene experiencia en cargos públicos. Solo trabajó como formador y futbolista de alto rendimiento.

El hermano mayor de Paolo Guerrero postuló al Congreso con el número 5 de Unión por el Perú y logró 2,318 votos, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales al 84.032 %. (Foto: @coyoteriveraoficial).

