Faltan 4 fechas, pero la que viene se va a jugar como si fuera la última. No exagero. Las Eliminatorias Qatar 2022 están tan parejas que, después de la jornada que inicia el próximo jueves 27, la selección peruana podría pasar del quinto al octavo lugar.

Ese es el escenario más negativo. En el caso más positivo, el equipo de Ricardo Gareca podría terminar en el cuarto lugar a tres puntos de Ecuador, selección que enfrenta en Lima solo unos días después. Perú se está preparando para conseguir eso.

Los amistosos contra Jamaica y Panamá sirvieron por varias razones: Gareca necesitaba ver nuevos jugadores, saber el estado en el que se encuentran algunos que no han tenido mucha actividad reciente y definir la convocatoria para los duelos contra Colombia y Ecuador.

¿Cuáles son las dudas que podrían estar rondando la cabeza del entrenador a menos de una semana para el partido en Barranquilla? Aquí nuestro análisis.

¿Sergio Peña o Pedro Aquino?

Si todos los volantes de la selección peruana estuvieran físicamente al 100% creo que no existirían dudas de quiénes formarían el tridente titular: Renato Tapia, Yoshimar Yotún y Sergio Peña. Los mejores partidos de Perú en los últimos dos años han sido con ellos desde el arranque.

Pero claro, hoy uno de ellos no parece estar para jugar 90 minutos en una ciudad como Barranquilla y contra un rival como Colombia que va a correr y jugar con una intensidad muy alta. Ese es Sergio Peña.

Ante Panamá no jugó por una sobrecarga muscular y luego ante Jamaica estuvo 60 minutos. Los primeros 30 los hizo muy bien, se adueñó del equipo en el mediocampo y mantuvo la intensidad, pero luego perdió energía y otros jugadores como Jairo Concha cobraron mayor relevancia.

Sergio Peña y Pedro Aquino, ¿quién será titular ante Colombia? (Foto: @SelecciónPerú)

¿Gareca se animará poner a Peña en el once titular contra Colombia? En el recuerdo están sus dos muy buenos partidos ante el mismo rival en la última Copa América 2021, así como sus buenas actuaciones en los últimos tres triunfos de Perú contra Chile, Bolivia y Venezuela.

La cuestión es saber si podrá aguantar físicamente, si en estos días puede alcanzar su mejor estado o si mejor es guardarlo para tenerlo al 100% contra Ecuador y apostar por Pedro Aquino. El volante del América es titular indiscutible en el club mexicano, está pasando por un gran momento y ya ha demostrado lo que puede aportar en la selección.

Además, en un partido donde Colombia será el que tenga más la pelota y en el que sus talentosos jugadores tienen que ser marcados de la mejor manera, su presencia podría ser clave para conseguir un buen resultado.

¿Cuál va a ser la primera alternativa en ataque?

Sin Jefferson Farfán, sin Paolo Guerrero y sin Raúl Ruidíaz en la convocatoria, la lista de delanteros de la selección peruana es corta. Solo están convocados Gianluca Lapadula, Alex Valera y Santiago Ormeño.

Lapadula va a ser el titular. De eso no hay dudas. Pese a que tiene problemas que resolver con el Benevento y no juega un encuentro oficial desde el 15 de diciembre del 2021, es el mejor delantero que tiene Perú en estos momentos.

La pregunta es qué pasa si en el partido con Colombia o con Ecuador necesitamos variantes en ataque, piernas frescas o un nuevo dibujo en el campo. Sobre todo si se trata de atacar y ganar un partido cerrado.

Santiago Ormeño fue convocado nuevamente por Ricardo Gareca y podría sumar minutos ante Colombia.

La convocatoria de Ormeño se entiende porque tiene experiencia jugando en la altura y es una opción -así como lo fue ante Bolivia en La Paz- para generar oportunidades de gol desde el juego aéreo. Mientras que Valera hizo dos muy buenos amistosos, cada vez conoce más el planteamiento de Gareca y ha demostrado que es un buen definidor.

Pero no hay que olvidar que en la convocatoria también están otros jugadores, considerados volantes, con vocación ofensiva. Hablamos de Edison Flores, Gabriel Costa, Raziel García, entre otros.

¿Cómo se va a componer la defensa?

Dos bajas ya se conocían: la de Advíncula y la de Miguel Trauco. Ambas por acumulación de tarjetas amarillas. Pero después del duelo contra Panamá se sumó una más: Christian Ramos. El defensor central se sintió antes del duelo contra Jamaica y no participó en el amistoso. Él ha dicho que no es nada grave, pero todavía no se sabe si llegará o no al duelo con Colombia.

Aunque a muchos hinchas no les convence, todo indica que Aldo Corzo será el lateral derecho titular en Barranquilla. Sus actuaciones contra Panamá y Jamaica no fueron convincentes, y aunque Gareca también ha llamado a Lora, por un tema de historia reciente es obvio que el hombre de Universitario de Deportes va arrancar el encuentro por la fecha 15 de las Eliminatorias.

Aldo Corzo podría reencontrarse con James Rodríguez el viernes 28 contra Colombia. (Foto: AFP)

Por el otro lado no estará Miguel Trauco, pero lo bueno es que ya se conoce cuál es su reemplazante natural: Marcos López. El zurdo ya ha sido titular en la selección peruana y siempre sacó nota alta. Así que podemos decir que por la izquierda también está todo resuelto.

Uno de los centrales va a ser Callens, eso no se discute. La duda está más en quién reemplazaría a Christian Ramos si en caso no llega al partido. Gareca tiene tres opciones: Carlos Zambrano, Miguel Araujo y Renzo Garcés. Lo más probable es que sea el hombre de Boca Juniors, que a inicios de esta Eliminatoria fue el titular junto a Abram.

