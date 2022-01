Conforme a los criterios de Saber más

Ser deportista no te impide ser madre. Así lo evidencian Inés Melchor y Paola Mautino, dos grandes atletas del país, que sueñan con, pronto, concebir un bebé y ya están en proceso de cumplirlo. De hecho, sus vientres han crecido mucho en los últimos meses y ya no ven la hora de que sus hijos nazcan. Mientras la espera las impacienta, el embarazo como deportistas de élite en el Perú se ha vuelto un tema de conversación importante, más en este tiempo.

En la primera semana de septiembre del 2021, Inés se enteró de su embarazo. Ella acogió la noticia con mucha felicidad, pues era algo que estuvo deseando desde hace años junto a su esposo. “Ya tenía un mes y una semana y medio cuando me enteré. Fue una alegría porque desde hace tiempo con mi esposo sí queremos ser padres. Entonces, esa noticia nos ha caído súper bien”, evoca Inés.

En el mismo mes, aunque el día 12, Paola estaba de paseo con su familia en Chosica. En medio del júbilo parental que aquella salida suponía, la campeona peruana descubrió que en unos meses será madre, lo cual también deseaba al igual que su colega.

“Había jugado una pichanga de basquet, estuve comiendo de todo, tomando vino, así super relajada y me enteré ese día”, pronuncia entre risas. La noticia no fue sorpresiva, pues Paola lo había planificado tiempo atrás y, junto a su novio, consideraron que ese era un buen momento para aventurarse. “Primero sentí incredulidad. O sea, todo te lo esperas. Cuando no te lo esperas debe ser muy terrible, pero cuando lo estás buscando sí es muy bonito. Me emocioné mucho y estaba muy contenta”, recuerda.

Cambio de vida y rutina

Estar embarazada ha supuesto un cambio de vida tanto para Inés Melchor como para Paola Mautino. Sus rutinas deportivas se han visto inevitablemente afectadas. Y, obviamente, ambas extrañan volver a las pistas para entrenar y competir al alto rendimiento.

“Extraño los entrenamientos y las competencias. Los entrenamientos, una como deportista, los realiza de forma diaria, dos veces al día, y cambiar toda esa rutina a una vida sedentaria es bastante complicado. Actualmente, uno va asimilando poco a poco este cambio y lo que busca es el bienestar personal y también del bebé”, manifiesta Inés.

“Tener un hijo para una deportista es una decisión que implica muchas cosas. Es retirarte un año por lo menos, dejar de lado muchas cosas, cambiar tu vida completamente porque ya mi rutina también cambió mucho . Entonces, si eran cosas que tenía que tener en cuenta”, aclara Paola.

Inés Melchor y su tiempo de embarazo

Eso sí, ninguna de las dos ha abandonado la actividad deportiva por completo. Inés, ganadora de cuantiosas medallas de todos los colores, ha tenido que frenar sus andanzas exitosas en el fondismo para enfocarse en su embarazo, pero siempre se da un tiempo durante el día para ejercitarse prudentemente sobre los más de 3.200 metros de altura de Huancayo.

“Hasta los cuatro meses de embarazo, he estado un poco caminando y trotando. Ahora cumplo seis meses y se me complica un poco correr. Ya no lo hago. Solo hago caminata y algunos ejercicios de estiramiento. Es más, incluso yo misma me siento un poco más pesada. Mensualmente, estoy subiendo un kilo y medio o dos kilos. Eso hace que no pueda hacer lo que antes sí podía”, explica.

Paola Mautino

Paola -al igual que Inés- no la pasó nada bien en sus primeros meses de embarazo. A la experimentada atleta, poseedora de récords nacionales en salto largo y 100 metros, le gusta planificar todo, pero no siempre resulta como quiere. Su intención era ejercitarse con normalidad durante el embarazo, pero las cosas se complicaron al inicio de este proceso. Ahora ya sabe como lidiar con las diferentes adversidades.

“No tenía la energía ni las ganas. No me sentía bien. Pero ya pasado el tercer mes me siento mucho mejor. De hecho, ya estoy haciendo un poco de ejercicios, siempre con moderación ”, dice.

Paola Mautino y su embarazo

¿Frustración deportiva?

No. El hecho de que Inés y Paola estén embarazadas no implica una frustración deportiva. Todo lo contrario. Su maternidad, que pronto se hará realidad, es completamente deseada, por lo que afortunadamente no hay nada de lo que ellas se arrepientan. Ambas son conscientes de que tenían que pasar por este proceso difícil.

Anteriormente, Inés Melchor ya había dejado claro que uno de sus objetivos es ser madre. Con 35 años, la fondista nacional considera que el tiempo de ahora es perfecto para engendrar. Además, sus principales metas deportivas ya han sido alcanzadas y no hay nada que tenga que reprocharse.

“Yo no lo tomo como una frustración deportiva, porque anteriormente ya había mencionado que me gustaría ser madre. Entonces, yo creo que se da en un momento y edad que me es favorable. Además, como deportista todos los objetivos que me he trazado los he llegado a cumplir. Para mí es un buen momento”, asegura.

Inés Melchor, fondista peruana, multicampeona sudamericana y panamericana de atletismo | Foto: GEC

Paola Mautino extraña la competencia. No lo niega. De hecho, se perderá muchos eventos este 2022, pero eso no le hace sentir mal. Con 31 años encima, la atleta nacional analizó la situación en todas sus dimensiones antes de decidirse con el embarazo y ahora está muy tranquila con el proceso que está llevando.

“Hay Juegos Odesur, que yo tengo el título en este momento; este año me lo quitan porque no voy a competir. Tengo Juegos Bolivarianos, no los voy a tener este año. También hay Iberoamericanos. Pero esto también pasa por un análisis: yo los Bolivarianos los gané en el 2013, los Juegos Odesur los gané en 2018; entonces, también era una sensación de que ya cumplí con eso y me fue bien. No le debo nada a estas competencias. Puedo darme tiempo para esto (ser madre) que es algo que siempre quise. Sí me da pena no estar, pero ya estaba mentalizada. Fue menos difícil tomar la decisión así”, detalla.

Paola Mautino posee los récords nacionales de 100 metros planos y salto largo | Foto: GEC

Crítica al sistema deportivo del país

Si ser deportista mujer en el Perú ya incluye bastantes trabas en el camino, decidir ser madre durante el alto rendimiento complica aún más las cosas. Hay diversos escenarios adversos que se presentan en el deporte nacional para estos casos y poco o nada se hace para afrontarlo con la responsabilidad y empatía necesaria.

Justamente eso es lo que critica Paola Mautino. Cuando una deportista queda embarazada, más allá de si lo ha deseado o no, el desamparo hacia ella se vuelve una realidad en la mayoría de casos. Para la atleta nacional, esto es motivo de indignación, por lo que las autoridades deben ponerse manos a las obra para contrarrestar cualquier situación adversa.

“El sistema deportivo, lamentablemente, no contempla la posibilidad de que una deportista pueda quedar embarazada. Y eso no está bien. Muchas mujeres -no todas- queremos ser mamás. A medida que más pasa el tiempo y más avanzas en la edad, más peligroso se vuelve. Pasados los 30, empieza el riesgo de tener algún problema. Concebir se vuelve más difícil. Entonces, para nosotras es una decisión que implica muchas cosas”, fundamenta.

Afortunadamente, Paola aún tiene el respaldo del IPD, aunque en realidad estuvo muy cerca de perderlo. Ella avisó con tiempo sobre su embarazo a las instituciones correspondientes y, por ese motivo, la invitaron a que renuncie al Programa de Apoyo al Deportista (PAD). La atleta nacional se negó y prefirió alzar la voz de protesta.

“Yo les dije que comprendo si me sacan porque sé que el sistema funciona de esa manera, pero deberían ver la forma de que haya un plan aparte para nosotras. Porque si no, nosotras tenemos que esperar a retirarnos, que muchas queremos retirarnos tarde -yo me quiero retirar pasado los 35 años- y esperar hasta ese momento puede suponer un riesgo”, opina

“Yo creo que ahí hay que analizar bastantes cosas y el sistema tiene que mirar un poco más a las mujeres. Ese es el tema. Se están haciendo reglas generales para todos en base a lo que siempre se ha hecho, que es en base a los hombres, lamentablemente como muchas cosas en el sistema no solamente deportivo”, agrega.

Paola Mautino y su crítica al sistema deportivo nacional

Inés Melchor comparte estas críticas y complementa que, en general, la Ley al deportista nivel no les ampara. Hay muchos problemas de fondo. De hecho, la fondista de 35 años ya no mantiene relación con el IPD desde julio del año pasado por diversos motivos que prefirió no explicar. Eso sí, en este tiempo, sí cuenta con el respaldo de las empresas con las que trabaja como Adidas. Nada podía impedir su sueño de ser madre.

“Hay una ley al deportista, pero en sí esa ley no beneficia en nada al deportista. O sea, puede ser que tengamos seguro y todo, pero tú sabes que un deportista no es eterno, pero nosotros sí damos nuestra vida al deporte por más de 15 a 20 años (...) Hay un montón de trabajo que tendría que hacer el IPD en distintos rubros. El deporte te consume bastante, el 100% de tu tiempo. En el Perú es bastante difícil ser deportista” , sostiene.

Entrevista a Inés Melchor

El anhelado retorno

La intención de Inés y Paola es regresar a la actividad deportiva después de dar a luz. De todas maneras, primero tendrán que aguardar un tiempo para recuperarse del parto, pero luego trabajarán para ponerse en forma, recuperar el ritmo y así volver a las competencias.

Dependiendo de las repercusiones que tenga el parto y el tiempo de recuperación que se necesite, Inés Melchor podrá volver a la acción . Ella es consciente de que no será la primera madre deportista, por lo que planea prepararse definitivamente a partir de julio de este año para cualquier desafío en el futuro, especialmente para hacerse en lugar en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 .

“Como he estado varios meses parada, quiero regresar poco a poco. Sé que me va a costar bastante. Pero igual vamos a intentarlo. En 2023 me gustaría estar en los Juegos Panamericanos. Ese es el objetivo. Vamos a ver cómo sale”, señala.

“Es de acuerdo a cómo sigue el proceso de embarazo. Me han pronosticado para el 26 de abril, que es la fecha de posible parto, más o menos en julio ya estaría volviendo a entrenar. Es ir viendo cómo el cuerpo va evolucionando en su momento”, añade.

En tanto, Paola Mautino tampoco se apresura. No quiere acelerar las cosas. Pretende regresar progresivamente a la acción. De hecho, su intención es entrenar desde los meses finales de este año y empezar a competir entre marzo y abril del 2023. Ella también quiere hacerse presente en los Juegos Panamericanos y luchará para lograrlo.

“Mi idea es volver en septiembre u octubre más o menos, darme mi tiempo para que mi cuerpo se recupere bien y poder volver progresivamente. Ya el próximo año estaré compitiendo de nuevo, espero. Todo dependerá de cómo se comporte mi cuerpo, hasta ahora me ha dado un millón de sorpresas. Entonces, no lo sé, pero tengo felizmente una red de apoyo muy importante”, comenta.

“Es uno de mis objetivos estar en los Santiago 2023. Ya he estado en dos Juegos Panamericanos por mérito propio. Me encantaría estar en Santiago y desquitarme un poco de Lima 2019, que me quedé a cuatro centímetros de entrar a la final. Pero también creo que ahora tomo el deporte como algo distinto. Me ha costado cambiar un poco el chip. Quiero disfrutar mi deporte y no solo pensar en lograr cosas. Quiero pasarlo bien, divertirme y superarme a mí misma, más que superar a los demás”, sentencia.

Paola Mautino y su plan rumbo a Santiago 2023

VIDEO RECOMENDADO

En el siguiente video recordaremos aquellas veces que el delantero nacional pisó Matute para jugar algún partido de exhibición con camiseta blanquiazul.