El último sábado los peruanos celebramos la garra de Lucciana Pérez. La joven tenista peruana disputó la gran final de Roland Garros Juniors, y si bien cayó ante la rusa Anastasiia Gureva, demostró que tiene con qué luchar para meterse en el circuito profesional.

Lucciana Pérez mejoró lo logrado por Laura Arraya en un Grand Slam, cuando en 1981 llegó a semifinales de Roland Garros Junior. ‘Lu’ llegó a la final en París, en la que fue su cuarta presentación en un major de Tenis.

Laurra Arraya dejó huella en el tenis peruanos. Llegó a ser la número 14 del ránking femenino, con múltiples participaciones en Grand Slams. La extenista, actual entrenadora de la selección peruana femenina, nos da su impresión de lo que ve en Lucciana Pérez.

¿Cómo definir este momento inédito en el tenis nacional Lucciana Pérez es la primera mujer peruana en jugar una final de Roland Garros Junior?

Definitivamente, este es un momento como tú dices inédito en el tenis nacional. Lucciana Pérez es una chica que ha trabajado mucho y que año tras año ha ido mejorando. Pienso que esto es parte de la culminación de una carrera juvenil que este año se acaba. El llegar a la final del Roland Garros es maravilloso, no solamente para el tenis nacional en general, sino para el tenis femenino para las chicas pequeñas que están iniciando tener a una referente como Lucciana. Es algo realmente admirable, sé que ella ha trabajado muy duro y es un premio al esfuerzo al sacrificio, la responsabilidad y dedicación.

¿Qué viene ahora a su carrera? ¿Qué debe hacer? ¿Dónde competir?

Aún le quedan algunos torneos por competir, faltan Wimbledon y US Open que son la gira de parte del Grand Slam, pero ya esto es histórico. Después de esto, ella va a tener que decidir. Sé que en algún momento se pensó que pueda ir a la universidad becada, que estoy segura conseguir una beca al cien por ciento, va a hacer algo que no va a costar mucho porque varias universidades van a querer tenerla. Pero podría participar en algunos torneos profesionales y empezar a ver como le puede ir con eso. Hay bastantes torneos en Sudamérica que se están realizando desde el año pasado, torneos pequeños que para empezar a conseguir el ranking WTA, pero si es que ella decide ir a la universidad, yo estoy segura de que en las vacaciones durante su etapa de estudio va a poder participar en torneos internacionales. Esa es una decisión que ella va a conversar con sus padres y entrenador, pero ya el hecho de llegar a estas instancias es algo maravilloso para su carrera.

¿Esta final marcará un antes y un después para ella?

Esto sí, va a marcar un antes y un después, pero básicamente, es por el mérito propio. La he visto entrenar, realmente como se prepara físicamente, tenísticamente y cómo afronta los partidos. Es una chica que es muy inteligente en la cancha. Esto es algo que se le va a quedar y nadie se lo va a quitar.

¿Qué virtudes ve en su juego y que debe mejorar?

Las virtudes que tiene son la garra que la caracteriza, el estado físico que tiene es increíble. Ha jugado mucho esta semana y tuvo partidos bastante duros y largos. Sé que hace bastante calor en Paris, ya que tuvo temperaturas altas, pero el hecho de tener una buena preparación física ha ayudado mentalmente. Cuando tú sabes que te has preparado bastante bien, el tenis no viene solo, te ayuda mucho, porque sabes que te puedes quedar un par de horas. Yo considero que ella aún puede mejorar muchos aspectos de su juego y estoy segura de que los va a trabajar. En el servicio mejorar un poco, lo que es incluir dentro de su juego alguno de los tiros que ella tiene, como es el dropshop que ya lo tiene y lo tira en vez en cuando, pero no se siente segura al cien por ciento con esa jugada. Ahora se habla del resurgimiento del dropshop, que son estas pelotas que quedan cortas a la net donde varias el juego.

Laura Arraya trabaja con el equipo nacional femenino. (Foto: Federación Peruana de Tenis)

¿De lo que la ha visto entrenar y con su preparación para el Roland Garros que nos puede decir?

La he visto entrenar y tuve la oportunidad de estar mucho más cerca con ella, después de la pandemia, ya que la Federación de Tenis nos implementó el Campo de Marte, cuando todas las academias y clubes estaban cerrados. Entonces, teníamos entrenamientos todos los días de dos a tres horas y ahí comencé a ver a una Lucciana que realmente se dedicaba al cien por ciento. No solo era jugar dentro de ese margen de tiempo, sino que sí se tenía que quedar un poco más o practicar un golpe más, no era para ella un sacrificio en absoluto. Eso es algo que se tiene que resaltar. Luego, he visto como se ha preparado físicamente. La pretemporada que hace y en ocasiones su preparador físico Diego Betancourt me ha mandado videos en diciembre y realmente era admirable. Eso es algo que hay que resaltar, porque el físico en este deporte es importante.

Además que venía motivada por lo hecho en la Billie Jean King Cup

uve la oportunidad de estar junto a Lucciana en Cucutá, por la Copa Billie Jean King Cup, donde jugó cinco partidos de Singles y lo ganó todos con un estado físico muy bueno, con un tenis lindo y un revés muy bueno, que realmente te saca de contexto. Asimismo, es increíble la movilidad que tiene, su derecha invertida es increíble. La verdad que lo que vi en la Copa Billie Jean King Cup fue que su confianza de ella pasó a otro nivel, pero ojo que ya venía jugando bien otros torneos juniors.

Peruanas que llegaron más lejos en un #GrandSlam junior:

➡️ Lucciana Pérez - final / subcampeona #RolandGarros 2023.

➡️ Laura Arraya - semifinales #RolandGarros 1981.

➡️ Bianca Botto - Cuartos de Final #USOpen 2009.

➡️ Laura Arraya - Octavos de Final #USOpen 1981. — Israel Zárate Rojas (@Is_Zarate) June 10, 2023

¿Que consejo se le da cuando se tiene que disputar una final como la que tuvo?

El hecho de ya estar en la final de un gran Slam y sobre todo Roland Garros que es un torneo favorito de los sudamericanos. Fue una oportunidad insólita e increíble para ella y pudo demostrar su juego. Los primeros puntos son difíciles a veces, porque uno empieza a soltarse y analizar a tu contrincante, pero los primeros games son básicos y Lucciana tuvo algunos partidos donde no comenzó bien, pero poco a poco va a agarrando confianza.

¿El nivel ruso está muy por encima?

No tuve oportunidad de ver a su contrincante Alina Korneeva, sé que increíblemente eran tres rusas que estaban en semifinales y Lucciana que estaba poniendo ahí en el Perú en el mapa. En el trascurso de los años y por experiencia, algo que me he dado cuenta, a veces es como afrontas el calor. la contrincante que tuvo en semifinales, la vi que no estaba acostumbrada al calor, ya que me comentaron que las temperaturas estaban altas. Todas son ganables, ya que son juveniles, pese a que tienen experiencia. Lucciana también lo tiene porque ya se enfrentó a chicas profesionales del ranking WTA.

En Perú es algo atípico que suceda estas cosas, pero tanto Juan Pablo Varillas y Lucciana han dado una lección que la constancia es clave para hacer historia...

Totalmente de acuerdo, no tenemos una cartera de tenistas, así que nos haya ido bien a través de los años. Tuvimos una época, que fuimos varios, estuvo mi hermano Pablo, Jaime Yzaga, Alejo, Carlos Di Laura, Pilar Vásquez y yo, quienes conseguimos logros para el tenis. Luego, fue algo esporádico como Bianca Botto en la rama femenina, Luis Horna en hombre y mira, han sido muchos años que no hemos tenido jugadores de élite. La última mujer si no me equivoco en un cuadro de Gran Slam he sido yo, Bianca no recuerdo si llegó a entrar al cuadro principal. Si bien esto es Junior ha sido algo positivo. En el caso de Juan Pablo Varillas también ha sido increíble después de Luis Horna, ya que no hubo nadie que nos represente de esa manera, puesto que el hecho de jugar tercera ronda del Roland Garros nos pone en el mapa y eso es maravilloso.

¿Cuál ha sido la clave para que Lucciana Pérez esté en este gran nivel?

La constancia, dedicación, disciplina, responsabilidad, ganas y el talento pasa por ahí. Si no tienes estos adjetivos no podrás llegar a nivel de élite. A Varillas lo he visto entrenar por las redes y sé que es un chico que se dedica mucho al igual que Lucciana. Las horas que le ponen al deporte es lo principal para que estén en gran nivel.

