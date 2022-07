No perdió el tiempo. Liv Morgan fue la gran ganadora de la batalla femenina en Money in the Bank 2022 y consiguió el ansiado maletín que le otorgaba la posibilidad de luchar por cualquier título de la WWE en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Qué hizo? Lo canjeó la misma noche y se convirtió en nueva campeona de SmackDown tras vencer a Ronda Rousey .

La exluchadora de UFC había vencido a Natalya en un combate titular por su cinturón de la marca azul y estaba en malas condiciones. Es en ese momento que aparece Liv Morgan para hacer efectivo su maletín.

Ronda Rousey trató de acabar su segunda pelea de la noche con una llave de sumisión, pero su retadora salió de la misma de gran manera y rápidamente hizo la cuenta para convertirse en nueva campeona de SmackDown.

Cabe mencionar que este es el primer título individual de Liv Morgan en la compañía de WWE.