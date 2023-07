Este lunes 10 de julio, Lucciana Pérez enfrentará a Mika Stojsavljevic por la segunda ronda de Wimbledon Junior 2023. El cotejo se llevará a cabo en el el court 4 del All England Club Lawn Tennis, en Londres (Inglaterra), desde las 7:00 a.m. (hora peruana). La tenista nacional derrotó cómodamente, en la fase previa, a la checa Amelie Smejkalova, con parciales de 6-4 y 6-1. El partido será transmitido por la señal de Star Plus, asimismo, encontrarás la cobertura más completa a través de El Comercio.