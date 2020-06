Novak Djokovic, tenista número uno del ránking ATP, anunció que dio positivo al test del coronavirus. El serbio abandonó la ciudad croata de Zadar en avión, sometiéndose a la prueba en su natal Belgrado, conociendo este martes que el resultado es positivo.

“Novak Djokovic dio positivo por COVID-19”, señaló en un comunicado su equipo. El texto añade que el serbio no sufre “ningún síntoma”.

Se esperaban conocer los resultados la tarde del lunes, pero finalmente se dio este martes. se une a la lista en la que también figuran Kristijan Groh, entrenador de Dimitrov, Marko Panichi, preparador físico de Djokovic y Aleksandra Troicki, mujer de Viktor.

“Al llegar el domingo a Belgrado nos hicimos los exámenes y el resultado tanto mío como de mi mujer Jelena ha sido positivo. Mi hijo ha dado negativo”, explicaba el jugador en un comunicado.

Djokovic tendrá que aislarse y dejar de entrenar por lo que supone un duro golpe en sus aspiraciones de llegar en forma al regreso del circuito masculino, previsto para el 14 de agosto en el Open 500 de Washington.

La final de Zadar se canceló el domingo luego que Grigor Dimitrov de positivo. El jugador había abandonado Croacia para somteterse a la prueba en Montecarlo. Djokovic debía enfrentar a Andrey Rublev, quien decidió hacer un confinamiento por catorce días. Un periodo de cuarentena que también fue seguido por Marin Cilic y Alexander Zverev.

Dimitrov jugó el sábado en Zadar contra el croata Borna Coric, pero canceló el resto de los partidos tras sentirse mal y con fiebre. El domingo informó de que estaba contagiado. Tras ser suspendida la final entre Djokovic y el ruso Andrej Rublev, se realizaron pruebas de coronavirus a las veinte personas que estaban en contacto con Dimitrov.

Djokovic, que había tildado de “extremas” e “imposibles” las medidas adoptadas por parte del US Open para poder celebrarse en las fechas previstas, del 31 de agosto al 13 de septiembre, se estaba debatiendo sobre si tomar parte o no en la gira americana. Ahora ha iniciado una particular contrarreloj el único jugador que se mantenía invicto esta temporada con 18 victorias.





