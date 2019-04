Un nuevo obstáculo en el fútbol femenino: ¿Qué sucedió?

Por Marco Quilca León



Cuando todo hacía indicar que el fútbol femenino en nuestro país estaba dando grandes pasos hacia la profesionalización, una decisión polémica vuelve a poner en tela de juicio el manejo dirigencial. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, despidió a Sisy Quiroz, jefa de la División Femenina.

La salida de Sisy afectó al entorno del fútbol femenino que estaba entusiasmado por lo que se estaba haciendo y el buen futuro que se acercaba. Hasta el cierre de esta nota intentamos comunicarnos con Lozano. Sin embargo, no tuvimos respuesta alguna. Los motivos de su decisión siguen siendo desconocidos incluso para todo el ambiente del fútbol femenino.

"Yo tampoco conozco el por qué. Ayer conversé con el presidente [Agustín Lozano] y le planteé que habíamos avanzado bastante y bien, pero nunca me dio las razones", señaló a este diario Roberto Ramos, presidente de la Comisión de Fútbol Femenino.

Lista de convocadas para el noveno microciclo que inició el lunes 22 de abril. (Foto: Fútbol Femenino - FPF)

La salida de Sisy Quiroz de la jefatura de la División Femenina deja en 'stand by' cuatro proyectos que estaban a punto de concretarse.

Cambio de torneo: A diferencia del año pasado que se realizaba la Copa Perú, este año la federación tenía previsto hacer un torneo llamado Liga F Metropolitana Primera División que iba a jugarse en Lima y el campeón se enfrentaría a los campeones de cada uno de los departamentos para que salga el campeón nacional. Dicho torneo iba a ser el inicio para que luego se replique a nivel nacional. Así como también estaba en pie la Segunda División.

FIFA Girls Academy: El proyecto aprobado por el máximo ente rector en el fútbol mundial tenía como objetivo la implementación de academias de alto rendimiento en cuatro ciudades distintas (Lima, Arequipa, Cusco y Trujillo) con el objetivo de captar jóvenes talentos.

Así será el FIFA Girls Academy. (Foto: FPF)

Ligas de desarrollo: Eran torneos de categorías Sub 14 y Sub 16 que se tenía previsto también realizar a nivel nacional para que se trabaje con las academias antes mencionadas.

Página web: Se estaba desarrollando para que sea la plataforma de comunicación de todas las acciones de fútbol femenino, donde se debían incluir los resultados de la liga.

Por otro lado, este diario supo que la federación estaba a punto de concretar un contrato con una empresa privada para que sea el auspiciador oficial del fútbol femenino, algo que nunca ha ocurrido en el Perú. Así como también hace poco se logró por primera vez la trasmisión de un partido.

Hasta ahora resulta una incógnita la salida intempestiva de Sisy Quiroz. Las razones aún no se saben y eso genera mucha preocupación por el futuro del fútbol femenino. Solo se espera que la lucha por la profesionalización no sea solo una batalla de las jugadoras, sino también de la Federación Peruana de Fútbol. El organismo nacional no puede ser un obstáculo.