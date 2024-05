Pacers vs Celtics, NBA 2024: a qué hora juegan y dónde ver Juego 4 de la Conferencia Este

Indiana Pacers vs Boston Celtics en vivo, Game 4: sigue el juego 4 entre Pacers y Celtics por las finales de la Conferencia Este de la NBA 2024, hoy lunes 27 de mayo desde el estadio Gainbridge Fieldhouse de Indianapolis. La transmisión se puede ver a través de ESPN y Star Plus. Con 36 puntos de Jayson Tatum, los Boston Celtics derrotaron el sábado 114-111 a los Indiana Pacers en una remontada final que prácticamente selló su victoria en la Final de la Conferencia Este de la NBA. Los Celtics, el mejor equipo de la fase regular, disponen ahora de una ventaja de 3-0 frente a unos Pacers que no cuentan por lesión con su estrella, Tyrese Haliburton. Ninguna franquicia ha remontado un 3-0 en contra en la historia de los playoffs de la NBA.

