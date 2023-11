Para ellos, palmas. Para todos, reflexión.

Escondidas entre el fanatismo por la U y Alianza, aplastadas por la cobertura mundial sobre cada paso que da Lionel Messi y reducidas a las breves esquinas que quedan en las páginas de los diarios, las noticias sobre el polideportivo nacional sobreviven. Son los breves, la letra chiquita de los contratos. Es, por supuesto, nuestra culpa: los periodistas deportivos son -somos- esencialmente futboleros/tribuneros/faraduleros, y estamos más interesados en la biografía de Cueva que de Piccolo. Es, naturalmente, la vorágine de una era en la que es imposible cubrir los 47 deportes federados en el Perú todos los meses. Y es, me permito decirlo, la presencia de Deporte Total uno de los pocos espacios -sino el único- que intenta reportear las proezas de los atletas peruanos en Budapest o Hawai, en Huancayo o en Punta Hermosa, no solo la mañana en que se gana un oro panamericano o se clasifica a unos Juegos Olímpicos, sino los otros 364 días del año. Treinta portadas en casi dos años de regreso al suplemento print, son la incontestable prueba, aunque no sea suficiente.

Descrita así la crisis, de espacios y jerarquía de lo que creemos noticia, y hecho el absoluto mea culpa, las 32 medallas conseguidas por el Team Perú en Santiago 2023, nos vuelven a acercar a esa orilla del deporte local en la que rara vez arribamos. Como Lima 2019 para el Perú -11 de oro, 7 de plata y 21 de bronce-, este tipo de competencias actualizan apellidos, advierten carencias y ratifican la contundencia de deportes -el atletismo, el surf, la vela- donde la Blanquirroja ya es, o podría serlo, potencia continental. Habrá este verano, no tengo dudas, más escolares que invadan las escuelas de tabla en la Costa Verde, más adolescentes que despierten curiosidad por ser runners, más empresas privadas que presupuesten invertir miles en la Videna, pero también en los CAR.

Los 32 nombres de medallistas que en estos quince días hemos repetido, tuiteado, reposteado, como si fuesen conocidos de la facultad o un vecino de toda la vida, son, en realidad, 32 historias de inspiración que insisten, en las alturas de Huancayo como Cristhian Pacheco o Luz Mery Rojas, en los inicios de Mafer Reyes en el mar de Makaha o en las pistas donde Hugo Ruiz Calle debe sortear la brutalidad de los choferes con su bicicleta, absolutamente solos. O a solas con su familia. O a solas con sus ahorros. El gran mensaje detrás del medallero del que hoy estamos tan orgullosos es ese: los tenemos tan olvidados que hoy, cuando suben al podio, recién entendemos el tortuoso camino que siguen antes de una medalla, y lo fácil que es para curiosos, reporteros y políticos, quitársela y ponérsela en el pecho para la foto.

“Como atleta yo me siento abandonada por las autoridades”, dice Luz Mery, xx años, ganadora de la séptima medalla de oro para el Perú en Santiago 2023. Ella, como toda la armada peruana de atletismo, la más campeona de estos Panamericanos, entrena en el estadio Huancayo. Allí también se entrena Kimberly García, milagrosa bicampeona mundial de marcha atlética, oro Panamericano 2023. Luz Mery acusa directamente al Gobierno Regional de Junín por no renovar las instalaciones del estadio, cochambrosa de tanto uso. Una nube gris aparece cuando alguien habla del Gobierno Regional de Junín. Quizá allí esté la explicación.

El esfuerzo es de ellos

Perú fue a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 con casi la mitad de deportistas que en Lima 2019 porque aquella vez fuimos anfitriones. También con menos presupuesto. Y en medio de ese escenario se logró esta hazaña de 32 medallas y diez de ellas de oro, uno menos que hace cuatro años.

“Estas 32 medallas para el país representan un esfuerzo en conjunto de las federaciones deportivas nacionales con el Comité Olímpico Peruano y el Instituto Peruano del Deporte”, nos dice Renzo Manyari, presidente del COP.

“Lo interesante son las diez medallas de oro que nos pone a una presea de Lima 2019, a pesar que entre Lima 2019 a la fecha el presupuesto para la alta competencia en el Perú se llegó a reducir hasta cerca del 50% de manera sistemática” , finaliza.