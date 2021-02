Conforme a los criterios de Saber más

La noche del miércoles, Washington Wizards venció a Denver Nuggets por un ajustado marcador de 130-128, con dos tiros libres importantes de Bradley Beal. Para los latinoamericanos, este duelo cobró especial relevancia por la presencia del argentino Facundo Campazzo, quien convirtió 14 puntos, capturó un rebote y repartió una asistencia en la NBA. El Comercio pudo conversar con los entrenadores de ambos equipos, quienes opinaron sobre el exjugador del Real Madrid.

Como es habitual en la NBA, en la previa a todos los partidos, ambos entrenadores se detienen a conversar con los medios de comunicación acreditados por un espacio de quince minutos. En esta ocasión, El Comercio pudo conversar con Scott Brooks y Michael Malone sobre el desempeño de Facundo Campazzo.

Para poner en contexto, ‘Facu’ debutó como titular la noche del martes en la caída de sus Nuggets por 112-99 frente a Boston Celtics. En dicho encuentro, el argentino jugó 39 minutos por primera vez desde que arribó a la NBA y contribuyó con 15 puntos, 8 asistencias y 3 rebotes.

Facundo Campazzo fue suplente en el duelo vs. Washington Wizards

Le realicé la siguiente pregunta a Scott Brooks, entrenador de Washington Wizards: “Entrenador, ¿qué piensa sobre el impacto de Facundo Campazzo en la NBA?”.

Sin titubear, el coach respondió lo siguiente: “Es un gran jugador, hombre. Es un luchador, arma muy bien las jugadas y es muy duro mentalmente. Anota y pasa muy bien, es como un “mini Jokic” (pívot que va camino al MVP). Hace un poco de todo, me gusta su estilo, quisiera tener a alguien así en mi equipo. No es un rookie, te lo aseguro. He visto la Liga de España, es muy buena, él jugó ahí y se ganó el derecho de estar en la NBA. Él permanecerá aquí todo el tiempo que él mismo lo desee”.





“Debes amar la energía de Campazzo”

Del mismo modo, quince minutos después, pude conversar con Michael Malone, entrenador de Denver Nuggets. Le realicé la siguiente pregunta: “Entrenador, ¿cuál es la evaluación que le dieron al debut de Campazzo como titular en la NBA?”.

El coach contestó lo siguiente: “Frente a Boston tuvimos muchos ausentes, por lo que pensé en Facundo como titular para hacerle frente a Kemba Walker, ya que son dos armadores muy rápidos. Lo que tienes que amar de Campazzo es su energía y su pasión por el juego. Contribuyó en ambos lados del campo: en ataque fue un organizador y en defensa estuvo activo en todo el campo. ‘Facu’ es un guerrero, es por eso que lo respetamos tanto”.