Tom Brady no solo es un reconocido profesional del fútbol americano, también lo es por tener una de las relaciones más estables dentro de su medio. El ‘quarterback’ de los Tampa Bay Buccaneers y Gisele Bündchen fueron una de las parejas más emblemáticas, sin embargo, en los últimos meses su situación no sería la más bonita.

En conversación con el podcast de ‘Let’s Go’, Brady decidió expresarse respecto a los problemas que ha estado teniendo en relación a su vida personal.

“Todo el mundo tiene diferentes situaciones, ya sabes, en su vida y los niños y, ya sabes, te preocupas por su salud mental”, sostuvo el reconocido quarterback ante la consulta de Jim Gray.

“Te preocupas por tus padres, obviamente por ti mismo. Ya sabes, creo que he tenido que aprender muchas cosas durante un largo período de tiempo en el deporte. Creo que hay una cantidad intensa de estrés con la que todos lidiamos, y cómo alivias el estrés para no infligirte tanto daño a ti mismo a través de una especie de respuesta al estrés”, agregó el futbolista de la NFL.

El futbolista americano de 45 años y la reconocida modelo brasileña de 42 años se habrían separado tras la decisión de Brady de continuar jugando dentro de la NFL, después de haber anunciado su retiro.

Asimismo, Brady sostuvo que la gente “que dice, ya sabes, ‘Sólo soy humano’. Sólo somos humanos. No somos inhumanos. No somos inmunes a muchas de las cosas que nos trae la vida. No somos robots”.