Valentino Salinas, de 11 años, sumó su segundo título en el Circuito Nacional de Paleta Frontón, que en esta oportunidad se llevó a cabo en el puerto de Ilo, Moquegua.

Diversos jugadores de todo el país se dieron cita en el “TCN 300 Ilo 2024″ que se realizó del 4 al 7 de abril. El joven deportista se colocó en el podio como campeón nacional en la categoría Singles Varones Sub 12.

Cerca de 150 deportistas de Cusco, Arequipa, Lima, Tacna, Moquegua, Juliaca, Trujillo, Huánuco y Chincha disputaron los primeros lugares en este torneo.

El campeón con menor edad, por segunda vez en el año, fue Valentino Salinas, representante de La Alameda & Hacienda Club de la ciudad de Lima. Valentino se impuso en la final de la categoría Sub 12 tras derrotar 2 sets a 0 a su par de Arequipa.

“Me he divertido mucho en Ilo. Este es el segundo campeonato nacional que gano este año y estoy muy feliz. Me gusta viajar a competir porque en cada torneo conozco a más frontonistas de todo el país. Seguiré entrenando duro para seguir logrando mis objetivos”, señaló Salinas.

Valentino regresó a sus entrenamientos en la capital y sigue preparándose para los siguientes torneos nacionales que se realizarán en Lima, Cusco y Trujillo, donde buscará seguir sumando puntos y mantener el título.