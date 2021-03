Conforme a los criterios de Saber más

Shiamara Almeida es una de las referentes de Alianza Lima, que esta temporada busca el título en la Liga Nacional Superior de Voleibol (LNSV). La armadora de 25 años ha sido figura en las dos primeras victorias que sumaron las blanquiazules (3-0 a Géminis y 3-0 a Deportivo Alianza).

Más allá de la reanudación de la competencia, Almeida asegura que la aparición del coronavirus ha desnudado grandes falencias en la estructura del voleibol peruano, que se encuentra en un agónico estado. También habla de la competitividad de la LNSV y de su deseo por emigrar al exterior.

—¿Esperaban con ansias el regreso a las canchas?

Claro. Estamos contentas porque se tuvo que esperar bastante para que el voleibol se reactive. Somos el único torneo femenino que se está jugando y es muy importante porque muchas de nosotras vivimos de esto . Además, es importante que el campeonato se haya puesto en marcha porque la gente desde sus casas se puede distraer y disfrutar de los partidos.

—La LNSV empezó casi a la par de la Liga 1 de fútbol…

En realidad, la liga tenía previsto iniciar el 10 de enero, pero algunas chicas estuvieron contagiadas para esa fecha. Justamente, coincidió con la segunda ola de la pandemia y bueno de ahí estuvimos en cuarentena, que evitaba que podamos entrenar. Tardamos en recibir el permiso como otros deportes. Primero fue el fútbol y reaccionamos. Salimos a decir “hola, nosotras también estamos aquí” .

—¿Sientes que no hay igualdad cuando hablamos de fútbol y otros deportes?

Definitivamente, en el Perú como en muchos otros países es primero el fútbol y luego los otros deportes. De hecho el fútbol tiene privilegios que las demás disciplinas no tenemos, porque es profesional, porque mueve mucho dinero y cuenta con gran cantidad de aficionados. El voleibol acá no es profesional. Las jugadoras estamos en un lugar muy vulnerable porque no tenemos contratos de trabajo. La televisión tampoco es que paga mucho por la transmisión. Hay muchos equipos que han abandonado la liga como la Universidad César Vallejo por un tema de presupuesto. Otros como el Sport Real, que antes era Sporting Cristal, desapareció. Nada está seguro en la LNSV.

—Pero hace dos temporadas se observaba una liga en pleno crecimiento

Sí. Todos los equipos se reforzaban de la mejor manera para el campeonato. Sin embargo, la pandemia ha golpeado muchísimo. Antes se veían mejores sueldos. Ya no se puede ganar lo mismo. Siento que la aparición del coronavirus ha revelado muchos defectos de la liga, que estaban como maquillados y que espero sinceramente que un futuro se puedan enmendar por el desarrollo del voleibol peruano.

—¿El voleibol peruano está en crisis?

La verdad que hay mucha inestabilidad y no solo se ve reflejado en la liga, sino también en la selección peruana. Soy seleccionada casi 10 años y he estado a cargo de cinco entrenadores. No quiero justificar el rendimiento del equipo, pero es un factor que daña . Eso afecta la identidad del grupo, del estilo de juego que busca Perú. Llega un entrenador y es un trabajo muy duro aprender todo lo que espera del grupo, de lograr la forma de juego que busca. Y al año siguiente llega otro técnico y así sucesivamente. Es muy complicado obtener buenos resultados si no hay continuidad, sino se respalda al proyecto.

—¿Decayó el nivel en la LNSV?

Colombia es un país que ha crecido muchísimo. Recién ha creado su liga y aunque no lo crean, no tiene mayor nivel que la peruana. Sin embargo, la gran diferencia es que todas sus seleccionadas militan en el exterior. Eso es un plus. Más allá de que la liga sea más fuerte o no, el que una jugadora juegue en otro país gana ese estilo de supervivencia, se esfuerza más porque existe una responsabilidad al ser un refuerzo extranjero . Te hace crecer y es algo que muchas voleibolistas peruanas no seguimos porque aparentemente la LNSV caminaba correctamente. Ahora con la pandemia, recién se ve que nada de eso era cierto, que no todo estaba asegurado como pensábamos. Por eso yo también tengo la intención de dejar el país la próxima temporada.

—¿Hay alguna liga en especial donde te gustaría jugar?

No, pero sí me gustaría defender a un club de Europa. Ya me siento preparada para dar el siguiente paso. De hecho, siempre converso con Vanessa Palacios, quien juega en Francia (Volley Club Marcq en Baroeul) . Ella siempre nos ha animado a salir del país, nos anima a tomar ese camino. Apenas me llegue una oferta, a la primera que le comentaré es a ‘Choco’ y que me brinde consejos.

Liga Nacional de Vóley volvió al ruedo en el Polideportivo de Villa El Salvador | Foto: Legado

—¿Se podría decir que juegas tu última temporada con Alianza Lima?

Vamos a ver adónde nos lleva el destino, pero ahora me enfocó en mi club. Hemos empezado las dos primeras fechas ganando y estamos contentas. Nos tocaron equipos a los que estábamos obligados a ganar. Conversaba con una de mis compañeras y coincidíamos que esos son los partidos más difíciles porque a veces el estar muy confiado te pasa factura . El equipo es muy joven y no tenemos refuerzos extranjeros. Eso es un tema complicado, pero hay que entender la situación.

—A pesar del descenso del equipo de fútbol masculino, los blanquiazules sigue apostado por ustedes…

El club durante toda la pandemia estuvo con nosotras . Con un recorte de sueldo que hasta ahora se mantiene, pero el apoyo se mantiene. Lo que pasa es que el vóley no es una ganancia para Alianza Lima y con todo lo que ha pasado, con el descenso, nos afecta. Creo que si estuvieran en la Primera División ya estuviéramos ganando nuestros mismos sueldos. Sin embargo, hay que valorar lo que hacen por nosotras.

—¿Ha habido alguna comunicación de parte de la selección peruana?

Ninguno. Sabemos que se podría disputar un Campeonato Sudamericano a fines de año , pero todavía no nos confirman.

—¿Hubo alguna conversación con el nuevo presidente de la federación?

Mira, algunas jugadores de la liga, cuando estuvimos en cuarentena y no se podía entrenar, nos juntamos y creamos Pro Vóley Peruano, donde somos nueve o diez integrantes. Nosotros publicábamos en redes sociales y pedíamos que el voleibol retorne. Es uno de esos momentos tuvimos una reunión con el presidente Gino Vegas y nos comentaba que la negativa al retorno de los entrenamientos no era culpa del Instituto Peruano del Deporte (IPD). La decisión era del Consejo de Ministros. También nos indicó que la FPV no pasa por un buen momento económico , sobre todo por las pasadas gestiones. A pesar de todo eso, nos brindó su confianza y esperemos que las cosas mejoren.

