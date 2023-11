Todo está listo para la celebración de la vigesimocuarta edición de la tradicional Vuelta a San Isidro, organizada por Peru Runners, líder en la promoción del running en el país, evento que marcará el cierre del calendario deportivo 2023. La promesa es un recorrido lleno de sorpresas, decoraciones conmemorativas y un ambiente lleno de espíritu navideño.

La carrera se llevará a cabo el domingo 17 de diciembre, con la salida programada a las 6:30 a.m. en San Isidro. Las distancias disponibles son de 8K y 4K, con la categoría especial “Coches Bravos 8K” comenzando a las 8:00 a.m. ¡La diversión continúa con las distancias infantiles a partir de las 9:00 a.m.!

La Vuelta a San Isidro 2023 está abierta a corredores de todos los niveles y edades. Ya sea que estés buscando superar tus límites o simplemente disfrutar de una agradable carrera en familia, este evento es para ti. Mantengamos viva la esencia del running y cerremos el año con buenos deseos, optimismo y alegría.

Inscripciones:

No pierdas la oportunidad de ser parte de esta experiencia única. Las inscripciones están disponibles en nuestra plataforma de Eventrid por tan solo S/ 49.00. Con tu inscripción, recibirás un completo kit de corredor que incluye servicios el día de la carrera, un polo oficial del evento, un bib number (número de competencia), un Chip de cronometraje (Chronotrack para la distancia de 8K), una reluciente medalla, rehidratante y una práctica bolsa mochila.

Kit de Corredor:

La entrega de kits se llevará a cabo los días 15 y 16 de diciembre. Mantente atento, ya que pronto comunicaremos todos los detalles necesarios para que obtengas tu kit y estés listo para la carrera.

Un Evento para Recordar:

Únete a nosotros en la Vuelta a San Isidro 2023, donde la magia de la temporada se mezcla con la emoción del deporte. Celebremos juntos el espíritu navideño en cada paso que demos. ¡No te pierdas la oportunidad de disfrutar del deporte, la diversión y la Navidad en un solo evento! Invita a tus amigos y familiares a unirse a la diversión. ¡Nos vemos en la línea de salida!

Distancias: Carrera 8K & Caminata 4K (mayores de 13 años)

Distancias niños:

Carrera de niños 1-2-3 años (75 mts)

Carrera de niños 4-5-6 años (150 mts)

Carrera de niños 7-8-9 años (300 mts)

Carrera de niños 10-11-12 años (600 mts)

La inscripción incluye: