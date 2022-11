Este sábado 5 de noviembre, desde Riyadh, Arabia Saudita, no te pierdas en vivo WWE Crown Jewel 2022 online por las señales de WWE Network y Peacock. El evento iniciará desde las 11:00 a.m. (hora local) y 10:00 a.m. (hora de México) y tendrá como pelea estelar el duelo entre Roman Reigns vs. Logan Paul, además de Brock Lesnar vs. Bobby Lashley. Cabe mencionar que en El Comercio tendrás el minuto a minuto en tiempo real con todos los resultados en directo.

