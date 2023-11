Son incontables las historias de lucha y superación que se conocen sobre los 87 paradeportistas que representarán a la bandera peruana en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023. Desde la lejana Apurímac, y subido a su bicicleta, Yuber Pichihua se abre paso para contar su relato personal. El muchachito, que a los 17 años perdió la pierna izquierda tras un trágico accidente, jamás se detuvo y hoy está cerca de cumplir uno de sus sueños: la medalla que se prometió cuando era niño.





Hace poco, tu paisano Eriberto Gutiérrez, ganador de una medalla de bronce en Canotaje en Santiago 2023, le devolvió el reconocimiento del alcalde de Abancay luego de no brindarle apoyo económico para sus competencias. ¿Cuan difícil es competir para ti?

En realidad las autoridades de los gobiernos locales y regionales se hacen ajenos a este deporte, que tiene tantos sacrificios. Nosotros los deportistas hacemos un gran esfuerzo para poder dejar en alto el nombre de nuestro país. Pero en mi caso, desde hace unos meses recibo la ayuda de Jetour, la marca que se sumó a apoyarme y encaminar mi proyecto, el cual es mejorar el quinto punto que obtuve en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019. Hoy tengo claro mi objetivo: voy por el podio en Santiago 2023.

¿Santiago 2023 es el gran reto de tu carrera?

Internamente, diría que sí. Tengo la mente positiva. De hecho vamos por una medalla, dos o tres porque voy a competir en cuatro pruebas de paraciclismo. El día domingo 19 corro la contrarreloj individual. Luego, el día jueves 23 lo haré el paraciclismo de pista. Después, el día viernes 24 corro otra vez paraciclismo de pista y, finalmente, el 26 cierro con paraciclismo de ruta.

¿Qué cambió de tu preparación de Lima 2019 a Santiago 2023?

Bueno, en una dedicación al 100 por ciento. Yo antes era estudiante de la Universidad Nacional José María Arguedas y acabo de terminar el 2020. Soy egresado de Administración de Empresas y, ahora, ya me dedico al paraciclismo. Vengo trabajando en equipo con los entrenadores muy expertos en ciclismo, como es el profesor cubano Carlos Díaz. También con un equipo de nutricionistas y fisioterapeutas forman parte del equipo. Todo esto cambió a raíz de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019. Ahora, gracias a mi auspiciador hemos implementado material, así como hemos podido potenciar la herramienta de trabajo que es la bicicleta.

¿Cómo nace tu pasión por el Paraciclismo?

La bicicleta ha formado parte de mi vida desde muy pequeño, principalmente con el propósito de poder movilizarme hacia mi centro educativo. A los 15 años me enteró de las competencias que organizaban las municipalidades; sin embargo, a los 17 años pierdo la pierna izquierda. Aun así las ganas de seguir adelante no claudicaron porque de niño soñaba con representar al Perú.

¿Podrías contarnos sobre el accidente que sufriste?

Tuve un accidente de tránsito muy fuerte. Mientras regresaba de mi centro de estudios en mi bicicleta, un tráiler que traía detrás un remolque avanzaba hacia la misma dirección a la que yo iba. Fue ese remolque el que me llega a alcanzar. Caí debajo y la llanta pasó por encima de mi pierna. La destrozó por completo. Fue duro, así perdí la pierna.

¿Cómo te pudiste levantar de un hecho tan trágico a tu corta edad?

Cuando tuve el accidente, yo dije que la vida había acabado. Tan solo era ver cómo quedó mi pierna destrozada. Me quedaba recordar los buenos momentos. Estuve inconsciente hasta que desperté en el hospital. Luego, me tocó seguir. Aprendí a apreciar la vida, porque cuando hay vida todo es posible. Aunque se venía el lado negativo, sobre cómo sería la vida o qué va a ser de mí en el futuro. Hubo muchos cuestionamientos, pero me aferré al lado positivo. Por eso volví al ciclismo para trazarme metas y objetivos. Muchas veces decimos que queremos algo y no hacemos nada para que se haga realidad.

Yuber Pichihua es un paraciclista peruano proveniente de Apurimac. A lo largo de su carrera deportiva, ha llegado a ganar dieciséis medallas internacionales, siendo considerado como multicampeón nacional.

¿Cómo llegas al paraciclismo de manera competitiva?

Cuando yo regresó al ciclismo lo hice solo como expectador alentando a mis amigos. Terminaban las competencias y siempre los ciclistas hablaban. Así me sumo a ese grupo para participar y escucharlos. Les comparto esa sensación a mis amigos, de querer volver al ciclismo, aunque para ellos eran imposible que vuelva. Sin embargo, yo dije dentro de mí que si podía volver. Luego en tres meses yo ya estaba montado en una bicicleta. Eso para mí fue una motivación para vivir y recordé que mi papá decía que las cosas pasan por algo mejor. Volví a competir en un evento nacional en Lima y ahí me hablan de Israel Hilario. Él es un ejemplo para los paraciclistas peruanos.

Para los Juegos Olímpicos París 2024, ¿ya estás clasificado?

El año 2022, yo participo en un campeonato parapanamericano. Logré ganar 6 medallas y la Unión Mundial de Ciclismo asigna cupos a Perú. Obtuvimos tres cupos para los Juegos Parapanamericanos de Santiago, y un cupo para París 2024, que hasta el momento está ganado.

¿Ese cupo será tuyo?

La federación es la que decide, pero soy candidato al cupo para el equipo.

¿De qué depende que te ganes el cupo?

En esta parte influye todo: la participación en Santiago 2023 y tener una base presupuestal para sustentar nuestros gastos.

Horario de competencias en Paraciclismo

Día de competencia Hora Modalidad 19 de noviembre 8:00 a.m. (hora de Chile) Paraciclismo de Ruta 23 de noviembre 14:00 p.m. (hora de Chile) Paraciclismo de Pista 24 de noviembre 14:00 p.m. (hora de Chile) Paraciclismo de Pista 26 de noviembre 8:00 a.m. (hora de Chile) Paraciclismo de Ruta