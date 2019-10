Cuando Raúl Ruidíaz mete goles con el Sounders, en Seattle, la ciudad más grande del estado de Washington, todos celebran, pero a la vez ello genera un gran debate en nuestro país: ¿Y por qué pasa lo mismo en la selección? Como sucede ahora, luego de que el ex-Universitario marcara un nuevo doblete el último martes en la final de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer (MLS), en la victoria 3-1 ante Los Angeles del mexicano Carlos Vela.

Allá, el hincha estadounidense se pregunta cómo un delantero de 29 años, y en toda su plenitud física, decidió desembarcar en una liga en las que otros van para hacer caja ya en sus últimos años como profesional. Pero en nuestra tierra se le pincha la llanta ninguneando el torneo de ese país y se cae en el facilismo de adjudicar su racha goleadora al nivel de un torneo del que se dice que es más mediático que exigente futbolísticamente hablando.

Y ni qué decir cuando le toca jugar por la selección peruana, se le pide que sea Paolo Guerrero y a la vez el goleador voraz que ha demostrado ser en cada uno de sus clubes. Entonces, por donde se mire, Raúl es la nueva manzana de la discordia del periodismo e hinchada nacional. Posee, por ahora, y salvando las distancia del caso, el ‘síndrome selección’ de Claudio Pizarro en la bicolor o de Lionel Messi en Argentina. Al ‘Bombardero’ se le pedía que sea tan letal de cara al arco como en el Bayern Múnich o el Werder Bremen, algo que nunca sucedió, mientras que a la ‘Pulga’ le exigen que gane, al menos, la cuarta parte de los títulos que tiene con el Barcelona y, sobre todo, el Mundial.

¿Pero es Ruidiíaz realmente un delantero más de equipos que de selección? Al revisar sus números no se puede tapar el sol con un dedo, con la franja le ha ido muy mal. En 42 partidos y 1.699 minutos disputados, el ‘Enano’ solo tiene cuatro goles: hizo dos en amistosos (ante Islandia y El Salvador), uno por Copa América Centenario (el recordado tanto con la mano ante Brasil) y uno solo en Eliminatorias (frente a Venezuela).

Para comenzar, no se puede decir que el menudo atacante haya tenido pocas oportunidades para mostrar su efectividad. Como se ve, sí las tuvo. Sin embargo, cabe resaltar que en solo 16 encuentros fue titular y en los 26 restantes ingresó desde el banco. Tomando las palabras de Ricardo Gareca, en las que aseguró que un jugador debe demostrar ser futbolista de selección en los pocos minutos que tenga en el campo, Ruidíaz está más que en deuda: todavía no demostró serlo.

Pero tampoco se puede desmerecer la calidad comprobada que ha demostrado tener Ruidíaz desde que debutó con la camiseta de Universitario en el 2009. En aquella temporada, siendo solo un juvenil, tuvo 461 minutos en cancha de la mano de Juan Reynoso y anotó tres tantos. Desde ese momento empezó a escribir una novela de amor con los cremas en tres procesos distintos en lo que estuvo: 7 goles en 37 partidos jugados (2010), 7 en 28 (2011), 21 en 29 (2013), 19 en 36 (2014), 13 en 15 (2015) y 10 en 9 (2016).

Como se ve en el siguiente cuadro, sus números fueron en ascenso en su paso por el extranjero, salvo en el Coritiba de Brasil en donde tuvo apenas 12 partidos para mostrarse. Con el Monarcas Morelia de México fue bicampeón de goleo y le fue bien incluso en la Universidad de Chile, donde tampoco era titular indiscutible y fue relegado al banco de suplentes durante gran parte de su estadía en el club azul. Entonces, ante dicha situación la pregunta es obligatoria: ¿Es Ruidíaz un delantero más de clubes que de selección? Para ello recurrimos a la opinión de tres expertos en la materia Raúl Ruidíaz: Percy Rojas y Juan José Oré, dos exgoleadores a nivel de selección, y a Javier Chirinos, técnico y exjugador que lo tuvo desde muy chico en las divisiones menores de Universitario.

Juan José Oré (exdelantero de la selección)

“Es un tema más de confianza ya que no hay nada que cuestionarle como goleador. Ha demostrado su capacidad en todos los clubes del extranjero en el que estuvo y sus números hablan por sí solos. Siento que él tiene una mochila pesada que es reemplazar a Paolo cuando no está. Se llena de presión y eso le juega en su contra. Además, creo que la forma de jugar que tiene el equipo no hace que se vea su mejor versión. Él tiene buena técnica, gran definición y sabe moverse muy bien. Sin embargo, le cuesta mucho jugar de espaldas al arco y le tiran muchos balones largos. Aunque sabe cabecear, no es lo recomendable tirarle muchos centros. Dependerá de Ricardo Gareca poder hacer verlo mejor con la Bicolor”.

Javier Chirinos (exfutbolista de Universitario y técnico de menores)

“Creo es muy difícil comparar, porque hay que tener en cuenta varios factores. Hay que analizar qué tipo de compañeros lo rodean, el sistema de juego, la idea, etc. Lo de la presión puede ser pero no creo, ya que lo conozco y siempre fue muy fuerte mentalmente. Además, fue goleador en Chile, México y Estados Unidos. Para ir allá y ganarse un nombre, es necesario ser fuerte de la cabeza. Pero obviamente le puede jugar en contra el hecho de reemplazar a Paolo Guerrero. Otro tema es que él se caracteriza por llegar más que estar dentro del área, y en la selección a veces tiene que jugar muy estacionado como referencia de área”.

Percy Rojas (exdelantero de la selección y Mundialista en Argentina 1978 y España 1982)

“En su club no juega de la misma forma en que lo hace en la selección, partamos de eso. En el equipo de Ricardo Gareca se le pide que vaya a las divididas, que pelee solo arriba, mientras que en Estados Unidos siempre está bien acompañado. Calidad futbolística tiene pero, más que un ‘9’, él es un mediapunta. Me gustaría verlo en la Blanquirroja pero como acompañante de Paolo Guerrero. Imagínate, podría aprovechar las segundas jugadas y los espacios que provoca Paolo por la marca que jala”.