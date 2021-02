Conforme a los criterios de Saber más

Todos los que conocen bien a Renato Tapia siempre hablan de “su buena cabeza”. Esa fortaleza emocional y madurez temprana que fueron su equipaje de mano cuando viajó a los Países Bajos siendo menor de edad. Tapia, convencido de sus condiciones, resistió el revés de la desconfianza de algunos técnicos para convertirse hoy en un indiscutible con la camiseta del Celta de Vigo. El portal Sofa Score lo volvió a colocar en el once ideal de LaLiga. Así de ideal es el fútbol español para el volante de la selección. Así de ideal es verlo en el mismo póster junto a Messi, Suárez y Griezmann.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Ricardo Gareca: el estrés al límite de un técnico en cuarentena explicado por especialistas

Presente como titular en el 95 por ciento de partidos del Celta en esta temporada, lo del volante de la blanquirroja es una constante revalorización en el mercado de pases europeo. Hoy, según el portal Transfermarkt, el pase de Renato vale diez millones de euros. Medios de España ya lo ubican en un club top del mundo, de esos que están acostumbrados a jugar todos los años la Champions League, y las principales páginas de estadísticas lo mantienen en el tope de los pases acertados y quites de balón. En los últimos meses, Renato Tapia ha dejado de ser el capitán del futuro para convertirse en nuestro embajador con más presente.

Se fue el técnico Óscar García, el primero en confiar en Tapia, y llegó el argentino Eduardo Coudet. Las cosas no cambiaron para Renato Tapia. Siguió como titular inamovible a pesar del recambio. Coudet venía de dirigir a Paolo Guerrero en el Inter de Porto Alegre. Una de sus primeras sorpresas fue encontrarse con un volante sudamericano decisivo para darle equilibrio al once celeste. Era Tapia, un muchacho de 25 años tan peruano y tan guerrero como Paolo.

“El peruano se ha convertido en el ancla del Celta. Coudet lo ha ubicado por delante de la defensa para equilibrar un equipo en el que todos los jugadores que tiene adelantados son un buen puñado de peloteros”, escribió hace un mes el periodista Rafa Valero, del diario español Marca. Mejor definido, casi imposible. Renato es el ancla, el impasable, la aduana más difícil. El volante que se reserva el derecho de admisión.

SofaScore hizo el equipo ideal de la fecha de LaLiga e incluyó a Renato Tapia, (Foto: AFP)

Madurez temprana

Jaime Noriega Bentín fue uno de los primeros dirigentes que confió en las condiciones de Renato Tapia. Cuando el volante aún empezaba la pubertad, lo llevó al club Esther Grande de Bentín donde pudo explotar todo su talento hasta ser transferido, siendo aún menor de edad, al club neerlandés Twente.

“Él estuvo en la escuela (academias). Luego de que nos vamos de Cristal, algunos padres nos pidieron irse con nosotros a EGB. Los padres de Renato estuvieron en ese grupo”, recuerda Noriega, quien fue presidente de Sporting Cristal.

Tapia, por aquellos años, podía alternar en cualquier posición del mediocampo y, además, tenía mucho gol. Pero no solo destacaba por su talento y técnico, sino por su personalidad imponente. Un líder innato. “Su madurez fue muy temprana, siempre por encima del promedio de su edad. Además, siempre es bueno recordar, que tuvo el apoyo de toda su familia”, comenta Noriega.

Al ex mediocampista del Feyenoord, la mayoría lo define como un deportista con una elevada inteligencia emocional. “Renato viajó varias veces a pasantías en Europa. Y era muy chico, hay muchachos que no se adaptan a eso. Que les cuesta mucho”, concluye el ex directivo rimense, hoy retirado del círculo deportivo ante el cierre del Esther Grande de Bentín, como club formador, en el 2018.

Pedro Aquino y Renato Tapia jugando en la categoría 95 de Sporting Cristal. (Foto: Dieter Schreiber).

El chico ideal para el Celta

¿Qué ha determinado el éxito de Renato Tapia en el fútbol ibérico? “El factor determinante ha sido la confianza total puesta por la dirección deportiva del Celta y los comandos técnicos que ha tenido. Hubo un seguimiento de más de un año antes de ficharlo. Allá estaban convencidos que sería una pieza casi perfecta para que encaje en su modelo de juego”, dice Carlos Gonzales, representante de Renato desde sus tiempos en EGB.

Para Gonzales, lo fundamental en el desarrollo de Renato fue la contención familiar que tuvo en todo momento. “Están cosechando lo que sembraron y cultivaron por mucho tiempo, a base de esfuerzos, sacrificios y unión familiar”, agrega Gonzales, quien pronto tendrá mucho trabajo al tener que evaluar el futuro de Tapia. Por ahora, lo concreto es que tiene contrato hasta el año 2024 con el Celta.

Infografía: Luis Huaitán.

Líder prematuro

“Tapia es talento como muchos. Pero mente y profesionalismo cómo pocos. Esos son los jugadores de elite. El equipo de Gareca analiza capacidades físicas. Eventos futbolísticos, capacidades humanas. En esa elección mejoró Perú, pero la cantidad sigue siendo insuficiente porque se forma poco. Renato es un líder por naturaleza, nunca se queda callado”, nos dice Daniel Ahmed, quien convocó a Renato para la Sub 20 del 2013, a pesar de que venía de una categoría dos años menor.

El ‘Turco’ Ahmed, aún intentando reponerse del bajón anímico por el descenso de Alianza Lima, pide revisar casos como el de Tapia para reencaminar el fútbol formativo en el país. “La mente y el profesionalismo son capacidades que en el Perú no se desarrollan adecuadamente. Ese plus en el último minuto donde se pierde un partido. Ese plus para ganarlo. Ahí está la mente”, explica el ex técnico íntimo y de Sporting Cristal.

De izquierda a derecha: Renato Tapia, Edison Flores, Alexi Gomez, Miguel Araujo, Andy Polo, Wilder Cartagena y Yordi Reyna, parte del plantel Sub 20 que participó en el sudamericano de esa categoría en el 2013 . (Foto: FPF)

Cabeza de entrenador

Aún nos deben quedar por lo menos diez temporadas para seguir viendo a Renato Tapia en el fútbol competitivo. Sin embargo, por posición y carácter es imposible no proyectarlo como entrenador en el mediano plazo. “Sí veo a Renato como un técnico en el futuro, o hasta como un profesional en la gestión deportiva. Su liderazgo y personalidad está demostrada. Le ha ido bien en el Celta porque todos confiaron en él desde que se bajó del avión. Está feliz y cómodo en Vigo”, comenta César Vivar, periodista de Ovación que ha seguido desde muy cerca su travesía por el fútbol europeo.

Los comentarios sobre las buenas actuaciones de Tapia ya son una rutina en el fútbol español. Se destaca su desgaste, su buena ubicación y, sobre todo, la sobriedad para la marca. Incluso ex figuras del Celta, como Rafinha, se han dado un tiempo para aplaudir virtualmente las actuaciones del ‘Cabezón’, como le dicen sus compañeros más cercanos en la selección peruana.

Cuando aún faltan algunos meses para el final de la temporada, Tapia ya suma 1799 minutos en cancha. Es decir, ya sobrepasó todos sus números desde que llegó al fútbol del Viejo Continente. Será, sin duda, uno de los dos o tres futbolistas de la selección peruana que llegará con mayor cantidad de minutos jugados en la próxima convocatoria de Ricardo Gareca, en marzo.

“La diferencia la hace su personalidad y todo el kilometraje que ha sumado en los Países Bajos. Con 25 años es un jugador cuajado”, explica el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas. Renato Tapia, con su buena cabeza, también se convierte en emblema del último proceso de Ricardo Gareca. Una etapa de la blanquirroja donde tan importante como jugar bien a la pelota es darse una pausa. Y pensar. Siempre pensar.