El Entel Challenge Conquista tu Tiempo, cuarto desafío del año culminó y con él, uno de los retos más novedosos y desafiantes, pues los corredores tenían que sobrepasar 250 minutos en dos semanas, del lunes 9 al domingo 22 de setiembre. Los ganadores ya recibieron sus premios y están felices porque fueron fruto de dos semanas muy intensas.

Este cuarto reto que llegó gracias a El Comercio, Entel y Sportafolio, buscó que runners de todos los niveles, así como las personas que participan por primera vez, continúen o tengan una vida saludable y más activa, tal y como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), de realizar ejercicio diario como mínimo de media hora. Además, este tipo de desafío incentiva a que las personas tengan un orden, tanto en su alimentación como en sus tareas diarias, y así poder desempeñarse mejor.

Recuerda estar atento a nuestras próximas publicaciones, pues se viene el último challenge del año, con una temática que superará toda expectativa.

A continuación, algunos ganadores nos dieron a conocer su experiencia en el Entel Challenge Conquista tu Tiempo.

Franklin Zevallos (36)

“Es el primer reto en el que participo y me parece excelente estas competencias pues permite demostrarme que puedo dar más de mí. Mi rutina fue correr en las mañanas y en las tardes dejando tres días”, nos cuenta Franklin.

Además, detalla que el evento lo vio en las redes sociales y no dudó en participar. “Es importante correr, tanto para mi salud como para ejercitarme. Los premios me parecen fantásticos y creo que debería haber más retos”.

María Liz Idrogo (42)

El correr la mantiene saludable y activa y este último reto le parece “innovador”. El caso de María Liz es todo lo contrario, pues viene participando desde el año pasando en los Entel Challenge.

“Por lo general salgo a las 5:30 a.m. y cuando no puedo a esa hora, lo hago a las 7:00 a.m. después de dejar a mis hijos en el colegio ¡No hay excusas!”, detalla.

Sobre el premio ganado, María Liz nos dic emocionada que no podía creerlo. “Me pareció espectacular, fue un celular y de hecho ya necesitaba uno nuevo, en el siguiente reto voy por las zapatillas lo que más usamos los runners”, nos dice emocionada.

“Correr es felicidad. Animo a todos a participar al próximo reto y así ganaran vida q es lo que se gana al correr. Los premios son incentivos, pero es depende de cada uno si toma ese estilo de vida. Gracias Comercio, gracias Sportafolio, vamos por más”.