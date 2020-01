Luego de concluir el Entel Challenge El Reto Final, donde cientos de corredores pusieron a prueba sus capacidades, más de un participante quedó sorprendido por la noticia de ser uno de los elegidos para llevarse a casa distintos premios. En esta nota, tres ganadores de smartphones Motorola Moto E6 Plus nos cuentan su experiencia en la prueba.

Los Entel Challenge son carreras virtuales en las que cada runner elige dónde y cuándo quiere correr, con la única condición de inscribirse en el evento y utilizar una app de running que registre los kilómetros recorridos. A través del tiempo, estas competencias han creado una comunidad digital de running cada vez más grande en el Perú.

En el caso específico del Entel Challenge El Reto Final, cada kilómetro acumulado fue una oportunidad más de ganar un premio. Así, mientras más corría cada participante, más posibilidades tenía de ser elegido ganador en el sorteo final.

Francisco Ayala (42 años)

Casi siete kilómetros separan la casa de Francisco Ayala, en La Molina, de la fábrica donde trabaja, en La Victoria. Como amante del running, decidió que cada mañana recorrería esa distancia corriendo. Así acumuló más de cien kilómetros, con lo que logró grandes chances de obtener un premio. “Cuando recibí la noticia de que había ganado, me quedé frío. Me sorprendió, no lo creía”, nos contó emocionado.

Este padre de familia lleva el running en la sangre. Durante la semana trotaba al trabajo y, los domingos, aprovechaba el tiempo libre para correr 15 kilómetros. “Me encanta porque lo tomo como un reto personal. Estos challenges ayudan a superarte en cierto nivel y motivan a hacer deporte, que es muy importante para la salud”, comenta Francisco, quien ya está formando en su hija el saludable hábito de correr.

Sheyla Zambrano (20 años)

Cada día, durante las dos semanas que duró la competencia, Sheyla Zambrano corrió más de una hora alrededor del Campo de Marte, uno de los espacios preferidos por los runners de Lima, antes de iniciar su día como estudiante y empresaria independiente.

Ganar uno de los premios fue su mejor recompensa. “Me sentí emocionada, la verdad es que me había esforzado mucho”, comentó Sheyla. Para ella, correr significa libertad, y es una forma de interactuar con el medio ambiente. “Es genial ver que hay personas que empiezan a crear hábitos saludables. Te empiezas a retar a ti mismo cuando ves que ese esfuerzo que haces por las mañanas tiene un resultado gratificante”.

Óscar Coronel (60 años)

Para este militar en retiro, los challenges son un buen incentivo no solo por los premios que ofrecen, sino porque ayudan a mantener un buen estado de salud. “Correr para mí significa estar en buen estado físico y controlar algunas enfermedades que, por nuestra edad, nos achacan”, dice.

Durante el Entel Challenge El Reto Final, Óscar corrió alrededor de nueve kilómetros diarios por San Martín de Porres y el Callao, lo que le dio grandes chances de ser uno de los ganadores. Ahora, tiene la sana costumbre de hacer running durante una hora al día.

