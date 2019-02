Entel Challenge Desafíate: ¡Vive el primer reto del 2019!

Desde hoy lunes 18 podrás inscribirte en el primer reto y el más esperado del año por la comunidad runner: el Entel Challenge Desafíate que este año te invita a romper todos tus récords al correr 42 kilómetros para acceder a espectaculares premios.



La dinámica es similar a la de correr una maratón, se trata de acumular kilómetros a través de una app que registra tus tramos recorridos y te va informando cuánto te falta correr para llegar a los 42 kilómetros, que son el desafío de Entel Challenge.



¿Cómo inscribirse?

Es muy sencillo, ya que no te tomará más de dos minutos:

1. Conéctate a través del app de Sportafolio (iOS y Android), seleccionando la opción correr.

2. Si no cuentas con el app, puedes optar por otras como Strava, Runnkeeper, Fitbit, etc.

3. Luego, ingresa a este link. Llena un formulario, y listo.

​ Recuerda que podrás ver tu acumulado de km y el de los demás en tiempo real.



¿Cuánto dura esta competencia?

Desde el lunes 4 de marzo hasta el domingo 17. La ventaja de los Entel challenge es que los corredores no tienen un punto de partida ni llegada. Ellos mismos delimitarán dónde iniciar y finalizar la partida, según su conveniencia.



¿Puedo participar desde una trotadora?

Sin lugar a duda. En este caso, el ejercicio debe durar más de 5 minutos y más de una hora. Además, no podrán registrarse dos actividades de running de una misma persona al mismo tiempo. Esto se considerará como manipulación y el participante será descalificado.



Los premios

Como en ediciones anteriores, Entel y El Comercio se preocupan por el bienestar de sus competidores. Por ello, esta edición regala:



-Un celular de alta gama Motorolla

-10% de descuento en productos Asics

-17 four pack de bebidas Electrolight

-17 six pack de bebidas rehidratantes

-10% de descuento en relojes Garmin (30 primeros puestos)

-10 paquetes de snack Camotefit

-1 botella Nomad y 1 pack de barras de proteína ANKU – All Running Perú



El sorteo se llevará a cabo el día 20 de marzo en jirón Santa Rosa 247 (ex jirón Miro Quesada) piso 8, Lima, sede diario El Comercio de 3:00 p.m a 4:00 p.m., ante la presencia del notario público.



¡Tú puedes ser uno de los ganadores! No dejes de participar en el Entel Challenge, Desafíate y rompe tus récords estés donde estés. Inscríbete aquí.