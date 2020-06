“Si me voy, no es el fin del mundo”, les responde Christian Cueva a sus seguidores en redes sociales. La pandemia del COVID-19 también ha dañado la economía de los clubes, y en México la crisis parece recién comenzar. Por eso, clubes como Pachuca han decidido reducir sus presupuestos y, en medio de estas medidas, ya no habría opción para que Cueva renueve. ¿Su próximo destino? ‘Aladino’ aún no renuncia a la posibilidad de respirar ‘buenos aires’.

Christian Cueva espera resolver su futuro en las próximas semanas. (Fotos: Pachuca)

En la hora más crítica de su relación con el Santos de Brasil, Cueva viajó a Argentina y estableció vínculos con agentes de jugadores en el país de Gardel. Antes de firmar por el Pachuca, el volante peruano gestionó una posible llegada a San Lorenzo, pero no hubo acuerdo económico y ‘Aladino’ prefirió explorar la opción de regresar al fútbol mexicano.

Hoy, la Liga Argentina vuelve a ser una opción, aunque para que eso se encamine tendrá que rebajar sus pretensiones salariales. Jorge Amor Ameal, presidente de Boca Juniors, declaró en radio Ovación que no poseía ninguna información sobre las opciones que podría tener Cueva de llegar al club xeneize. “Nosotros no tenemos ninguna información, a veces la prensa tiene más información que nosotros. Esto no está sucediendo, Perú tiene grandes jugadores”, dijo el directivo.

En el plano deportivo, sí es una mala noticia para la selección peruana que Cueva vuelva a transitar por la calle de la incertidumbre. Antes de que comience a crecer la propagación del COVID-19, Cueva ya estaba comenzando a sumar minutos con el Pachuca. Esta paralización otra vez lo expone a seguir transitando con su carta-pase en mano, en busca de una nueva oportunidad para consolidarse con algún club.

—Recuperación en Moscú—

Quien sí recibió una buena noticia, en estos tiempos de cuarentena, es Jefferson Farfán. El atacante del Lokomotiv se recuperó del COVID-19 y se hará las últimas pruebas de prevención antes de volver a entrenar con el club ruso.Ya recuperado físicamente, Farfán incluso sería considerado en el regreso del campeonato ruso, el próximo 19 de junio. Para Jefferson, esta reanudación del torneo es quizá la última oportunidad que tenga para convencer a la directiva del Lokomotiv y obtener una chance de renovar contrato, la cual hoy es muy lejana.

En agosto culminará el vínculo contractual entre Farfán y el club ruso. Por ahora no hubo negociaciones ni ningún tipo de gestión para prolongar su permanencia en Moscú. ¿Farfán será otro de los jugadores de la base de la selección que cambiarán su ruta en los próximos dos meses?

Jefferson Farfan has tested positive for coronavirus.



We wish Jeff a speedy recovery! Get better soon! pic.twitter.com/bmhdjPwBdx — FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) May 16, 2020

En tanto, lo de Renato Tapia sí es un hecho. El volante ya no tiene vínculo con el Feyenoord de Holanda y podrá llegar a otro club como jugador libre. La Primera División de España sería la prioridad para sus agentes. “Si Tapia llega a ese país, no será para jugar en Segunda”, dijo su representante, Andrés Sabal. Luis Abram, aún en Vélez, también es otro jugador que tendría protagonismo en el próximo mercado de pases. Ante la crisis económica en el fútbol mexicano, tampoco nos debería sorprender que volantes como Yoshimar Yotún o Pedro Aquino estén con el celular prendido esperando la llamada ganadora. Son días para quedarse en casa, pero muchos seleccionados abrirán muy pronto la puerta de salida.

