Por este lado del mundo, específicamente en el Perú, el nombre de Alexander Robertson es desconocido. Cualquiera que lo escuche diría que es un extranjero y no estaría lejos de la verdad. Lo cierto es que Alex, como suelen decirle, cuenta con raíces peruanas por el lado de su madre. Aunque, por el lado paterno, tiene ascendencia australiana. Lo curioso de su caso es que, siendo integrante de las divisiones menores del Manchester City, tiene una gran proximidad con Inglaterra porque es el país que le ha dado todo. Y en aquel territorio es visto como una gran joya de cara al futuro. En total tiene cuatro selecciones para elegir su destino como futbolista profesional.

Alexander Robertson juega como mediocampista en el Manchester City. (Foto: Agencias)

A mediados de octubre del 2018 se supo que el departamento de Scouting de la Federación Peruana de Fútbol andaba tras sus pasos y conversaba frecuentemente con su padre, para conocer la actualidad del joven deportista. En la interna, probablemente, pensaban que podían seducir a Alexander con la realización del Mundial Sub 17.

Ese escenario, sin embargo, no le atrajo a Mark Robertson, otrora jugador de Australia, quien terminaría por asegurar –según Carlos Silvestri, entrenador de Perú Sub 17- que su hijo seguiría enfocado en los ‘citizens’ esperando un llamado de Inglaterra.

La citación llegó un año más tarde. El cuerpo técnico de ‘The Young Lions’ decidió reclutarlo dado su buen presente con el Manchester City. Con ello se puede intuir que la selección peruana ha perdido un valor importante con miras al futuro. No obstante, para sorpresa de muchos, Alexander Robertson no le cierra del todo las puertas a la Blanquirroja.

“Hay un sentimiento diferente para cada país”, dijo Alexander Robertson con seriedad. “Por el Perú [está] mi madre, mi abuela, mi bisabuela. Su familia es de allí”. Profundizó, también, en sus otras posibilidades. “Australia… he vivido aquí, soy de aquí [de Australia]. Escocia… nací allí, mis abuelos nacieron allí. Inglaterra me acogió como país”.

El corazón manda en el muchacho de 16 años. “Son diferentes aspectos. Tomaré una decisión cuando llegue allí [el momento]”, aseguró en conversación con el portal Optus Sport.

El futuro no se apodera de su mente. Su inclusión en Inglaterra Sub 17 no lo marea ni lo considera como la elección definitiva. Conoce a la perfección que tiene cuatro vías abiertas. La Blanquirroja va, quizás, a la par con sus competidores. “Puedo jugar para Inglaterra, Escocia, Australia o Perú”.

Es más, el padre de Alexander indicó, en la web The World Game, que plantea la opción de que su hijo practique con las selecciones que lo buscan. “Nos reuniremos y entrenaremos con las naciones y veremos cuál prefiere”.

Alex Robertson agregó con mucha convicción: “Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él, porque todavía hay mucho tiempo". Esos temas, por ahora, los deja de lado porque quiere divertirse como todo muchacho de su edad. “No importa en este momento. Solo quiero jugar al fútbol”, le comentó al periódico “The Australian”.

Un ganador del Balón de Oro como mentor

Desde que Alexander Robertson decidió pisar el terreno del fútbol, tuvo a su padre como un modelo a seguir, puesto que llegó a representar a la selección mayor de Australia y pasó por distintos clubes de su país e Inglaterra. Él jamás le falló y siempre lo apoyó. “Tomamos la decisión de comprometernos con su futuro y como familia sentimos que tomamos la decisión correcta”.

Con el paso de los años, en el camino de Alex apareció un personaje emblemático, de una de las generaciones brillantes de Inglaterra, que le reforzaría la idea de que podría cumplir su sueño de ser jugador profesional.

Se trata de Michael Owen, goleador más joven de la historia de Inglaterra y ganador del Balón de Oro 2001, quien decidió convertirse en su representante, pero sobre todo en su guía. “Tenemos una gran relación. Él es más un mentor que mi agente. Me enseña mucho sobre fútbol y la vida en general”, afirmó Robertson en su diálogo con el tabloide “The Australian”.

Hay veces en que Alexander cree que la presencia de ‘The Golden Boy’ es una fantasía. “Él es un ganador del Balón de Oro, jugó para Liverpool, Inglaterra, Manchester United y Real Madrid... ha hecho mucho en el juego”.

Alexander Robertson jugando un partido con las divisiones menores del Manchester City. (Foto: @_alexanderrobertson)

El joven, de 16 años, no duda en pedirle todo tipo de consejos a Michael Owen. “Hablamos a diario o cada dos días”. La reflexión final que le ha dado es que sea feliz mientras perciba el fútbol como recreación. “Disfruta siendo joven, porque cuando comienzas a recibir un pago, ese será tu trabajo”.

Owen, de 39 años, actualmente, le dedica bastante tiempo a Alexander Robertson, a quien intenta transmitirle todos sus conocimientos. Depende solamente de él asimilar los consejos de aquel exfutbolista que apostó por su carrera cuando era uno de los tantos chicos que militaban en el Manchester United.

De jugador de fútbol americano a ser observado por Pep Guardiola y recibir consejos de Vincent Kompany

Cuando era niño, Alexander le dedicaba horas al fútbol americano. Hasta perteneció a un equipo denominado Hakoah Sydney City. Sin embargo, su vida dio un vuelco de 180 grados cuando, a la edad de 12 años, se trasladó a Inglaterra.

Ya en el país europeo, se integró a las divisiones menores del Manchester United, en donde poco a poco fue conociendo nociones futbolísticas y afianzándose como mediocampista de primera línea. “Aprendí a ser valiente”, rememoró tras su paso con los ‘Diablos Rojos’.

Alexander Robertson durante su etapa como futbolista del Manchester United. (Foto: @_alexanderrobertson)

Su traspaso al Manchester City, en el 2017, fue muy curioso. Luego de que el United cayera 6-1 ante el City, en el quinto gol, Alexander corrió hacia el arco en búsqueda de la pelota, se dirigió al centro del campo y le dio palabras de aliento a sus compañeros. Esa actitud, según su padre, hizo que los ‘citizens’ se decidieran a ficharlo.

En su debut con la Sub 15 del Manchester City, Alex Robertson marcó un ‘póker’ que causó asombro y despertó el interés, tal y como ha informado Optus Sport, del Chelsea, Arsenal y Liverpool. Esa actuación, además, le valió para firmar un contrato de varios años con la empresa Adidas.

Alexander Robertson, hace pocos meses, firmó su contrato profesional con el Manchester City. (Foto: @_alexanderrobertson)

Ya en el 2018, año en el que la Federación Peruana de Fútbol intentaba convencerlo para que se uniera a la bicolor, integró el equipo del City que fue campeón del U16 International Tournament. Con ese sueño cumplido, busca alcanzar el siguiente: ser incluido en la plantilla principal.

La tarea, a simple vista, parece complicada por la presencia de mediocampistas de calidad como David Silva, Ilkay Gundogan, Rodrigo o Fernandinho. Sin embargo, la esperanza crece porque Pep Guardiola lo observa, junto al resto de sus compañeros, cuando visita los entrenamientos de la Sub 16.

Cuando tiene la oportunidad de coincidir con las estrellas del primer equipo, pasaba mayor tiempo con Vincent Kompany, quien le brindaba consejos puntuales que podrían ser claves para que pueda ser parte del conjunto ‘Sky Blue’.

Alexander Robertson, hace un par de años, en una cena familiar junto a sus padres y hermana. (Foto: @_alexanderrobertson)