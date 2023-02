André Carrillo estuvo en el campo de juego hasta el minuto 74, cuando fue reemplazado por el brasileño Miguel, quien ingresó de gran manera y fue un dolor de cabeza por muchos momentos en la banda izquierda del Real Madrid. La ‘Culebra’ jugó al principio como volante mixto y luego el técnico Ramón Díaz decidió adelantarlo y ponerlo por la banda derecha.

De esta manera, al margen del resultado que todo futbolista que disputa una final quiere levantar el título, André Carrillo en el Mundial de Clubes se codeó con grandes jugadores en el Mundial de Clubes. Una cita a la que pocos futbolistas pueden asistir. Por ello, El Comercio realizó preguntas a seis destacadas periodistas quienes respondieron una breve encuesta:

¿Es André Carrillo el mejor futbolista peruano en el extranjero hoy?

¿Debe ser titular fijo en la selección peruana?

¿Si fueras Juan Reynoso, lo probarías como volante mixto, como ha jugado el Mundial de Clubes con el Al Hilal?

"André Carrillo es el mejor jugador en la actualidad de los futbolistas peruanos que están en el extranjero" Milena Merino, periodista de GolPerú

1.- André Carrillo es el mejor jugador en la actualidad de los futbolistas peruanos que están en el extranjero. A pesar de no jugar en una de las ligas más competitivas, está jugando cosas importantes y enfrenta a rivales de jerarquía. Además, es titular indiscutible y tiene continuidad.

2.-Sí. Creo que incluso sacando su presente, André Carrillo es titular indiscutible, pero con esto, pienso que reafirma un poco la capacidad que tiene para ahora haber madurado futbolísticamente. No es un jugador que se caracteriza en potencia, desequilibrio o como extremo, sino que ahora es polifuncional y puede ser utilizado en otras áreas.

3.- No lo mantendría como volante. Yo lo pondría a André Carrillo en la posición que tiene habitualmente en la selección porque además creo que no tenemos a otro jugador en esa posición tan desequilibrante. Yo lo mantendría y además creo que es mejor de lo que le ha ido con la selección, por lo menos hasta ahora. En su función de extremo lo que le agrega es el gol y como volante tenemos muchas opciones.

--

"Tiene una buena sociedad con Advíncula y es donde genera más ocasiones de peligro" Alexandra Horler, periodista de ESPN

1.- Es en estos momentos, sin duda, es uno de los mejores. No solo por las características que tiene, sino por lo que ha ido consiguiendo. No cualquiera juega la final del Mundial de Clubes y algo que es importantísimo: está teniendo continuidad.

2.- Por supuesto debe ser titular. Es cierto que nos sorprendió verlo en su equipo jugando como volante, pero creo que hay ya un entendimiento y conocimiento de su posición en la selección. Tiene una buena sociedad con Advíncula y es donde genera más ocasiones de peligro.

3.-Yo creo que probarlo como volante puede ser una opción si en algún momento es necesario. Aunque en esas posiciones tienes a Tapia, por ejemplo. Reynoso él es el técnico y el único que sabrá en qué posición se está acomodando mejor. Aunque creo que todos lo hemos visto siempre como extremo.

Medalla André Carrillo recibió la medalla por el segundo lugar en el Mundial de Clubes con Al Hilal. (Video: DIRECTV)

--

"Pienso que André hoy es clave en la selección, al igual que Christian Cueva, Pedro Gallese y Alexander Callens" Analucía Rodríguez, periodista de GolPerú

1.-Hoy, sí. De hecho, por su presente, lo importante que es para su equipo y lo clave que es en la selección peruana. Acaba de disputar una final del Mundial de Clubes, lamentablemente no la ganó, pero es un futbolista que ha venido destacando en su equipo. Es el futbolista peruano en el extranjero que más destaca.

2.- Sí, de todas maneras, creo que no hay un futbolista hoy que tenga iguales características a André Carrillo. Se ha venido probando a varios futbolistas en la posición de Carrillo e incluso Gareca lo hizo en su momento y creo que hasta ahora no hemos encontrado un jugador parecido. Yo pienso que André hoy es clave en la selección, al igual que Christian Cueva, Pedro Gallese y Alexander Callens, que son los futbolistas muy importantes junto a Gianluca Lapadula.

3.- Lo podría probar siempre y cuando sea una emergencia. Creo que hay jugadores en esa posición que lo hacen bastante bien en la selección. Hoy Carrillo en la posición que ocupa en la selección, de extremo, no hay un jugador que tenga sus características. Yo no lo movería, es un jugador que está mucho más cerca al arco, tiene buen pie, buen pase y hoy no hay nadie igual. Salvo que haya alguna emergencia y no haya otro jugador lo tendremos que poner ahí, porque en esa posición lo hemos visto como destacó, tiene buen pase de salida. Quizás no es un jugador que quite mucho el balón, pero hace un trabajo defensivo que ayuda.

--

"Nos muestra regularidad (15 partidos y 1 gol en la liga Saudí), presencia en torneos internacionales, acceso a la final del Mundial de Clubes y polifuncionalidad en el juego" Camila Zapata, periodista de DirecTV

1.- Sí. Nos muestra regularidad (15 partidos y 1 gol en la liga Saudí), presencia en torneos internacionales, acceso a la final del Mundial de Clubes y polifuncionalidad en el juego. Ningún otro jugador peruano vive un presente similar.

2.- André Carrillo siempre ha sido un jugador titular en la Selección y pienso que por ahora no hay otro futbolista en su posición que lo supere.

3.-Si Perú lo requiere, sabemos que puede asumir el rol. Pero por las características de la Selección, considero que lo necesitamos en zona de ataque.

Arte Caño de André Carrillo a Vinícius Júnior en la final del Mundial de Clubes. (Video: DIRECTV)

--

"De momento creo que tenemos a otros jugadores naturales en ese puesto y Carrillo debería seguir siendo utilizado como atacante" Fernanda Huapaya, periodista de RPP

1.- Sí. Es un jugador que destaca dentro de su equipo y compite a muy alto nivel logrando títulos año a año hasta llegar a ser subcampeón del Mundial de Clubes. Su regularidad a alto nivel hace sobresalga entre todos los peruanos que militan en el exterior.

2.- Sí. Es un jugador fundamental. Lo demostró ya en dos procesos de Eliminatorias y su presente es aprovechable. Sus características deportivas son clave en el uno contra uno, el cambio de ritmo y la velocidad.

3.- En caso de ser necesario por alguna ausencia considerable, sí lo probaría. Pero de momento creo que tenemos a otros jugadores naturales en ese puesto y Carrillo debería seguir siendo utilizado como atacante.

--

"Su participación en el Mundial de Clubes ha sido importante, hasta jugó lesionado y jugando en una nueva posición" Alexandra Salgado, periodista

1.- Por supuesto que es el mejor futbolista peruano en el extranjero en el presente. Su participación en el Mundial de Clubes ha sido importante, hasta jugó lesionado y en una nueva posición. Para muchos hinchas es el jugador más importante de la liga saudí. Después de 10 años volvimos a ver a un peruano en la final.

2.-André Carrillo es el jugador más desequilibrante que tenemos en la Selección Peruana, tiene que seguir siendo titular. Ahora juega en una nueva posición, es importantísimo su presencia.

3.-Sí, lo probaría de volante, lo demostró en el Mundial de Clubes, es polifuncional, eso es importante para la Selección Peruana.