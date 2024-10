En la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, Cienciano empató 2-2 con César Vallejo en el estadio Mansiche. Christian Cueva jugó por primera vez como titular y fue cambiado a los 64 minutos, en su lugar entró Didier La Torre.

‘Aladino’ al final del partido se mostró feliz por volver a jugar por primera vez como titular luego de mucho tiempo, además sobre la selección peruana, que en Noviembre deberá de enfrentar a Chile de local y a Argentina en condición de visita.

“Después de mucho tiempo, arrancar un partido, prácticamente un año, me sentí bien y por eso estoy feliz. Encontré un equipo que me da esa confianza y sinceramente me sentí bien, espero seguir y terminar de la mejor manera”, expresó Cueva para las pantallas de Liga 1 Max.

Luego, se refirió a su trabajo con el preparador físico. “Sí, siempre lo hago para estar mejor -trabajar aparte con el preparador físico- y busco, busco estar físicamente cada vez mejor, sé que los tiempos han sido cortos, no he tenido una pretemporada con un club, pero más allá de eso, mis compañeros el cuerpo técnico me están ayudando para poder mantenerme bien y poder de repente por ahí dar lo mejor de mí, que es lo que quiero”.

“Tengo que seguir trabajando para dar lo mejor de mí, estos partidos me ayudan mucho, lastimosamente hay cosas que pasan en un partido como el de hoy, que realmente no se acabe una jugada que se cobró y se paró tanto tiempo, son cosas que cortan las expectativas que tenemos nosotros como equipo”, aseveró.

Posteriormente, habló sobre la selección peruana. “Extraño mucho eso -estar en la selección-, pero también me siento feliz de estar en Cienciano, es lo que mantiene de pie, lo que me mantiene firme, buscar ser feliz jugando al fútbol”.

“Con el profe siempre hay contacto y con los convocados y no convocados, siempre he tenido esa forma de sobretodo mantener un grupo, eso que es importante y sinceramente me siento feliz porque de cierta manera nos sostiene eso, porque nosotros a pesar de estar convocados o no estamos en contacto con los compañeros, deseando lo mejor a la selección. Siempre anhelo y sueño con ser convocado y eso no se va a ir de mi cabeza nunca hasta yo parar de jugar al fútbol”, finalizó el jugador de Cienciano, que espera a volver a jugar por la selección nacional.

