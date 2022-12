Imperdible. Por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, Croacia vs. Brasil miden fuerzas en vivo en el estadio de la Educación este viernes 9 de diciembre vía TV Azteca 7 y Azteca Deportes para todo el territorio mexicano. Los cariocas llegan como favoritos tras su espectáculo ante Corea del Sur, pero los croatas no serán un rival fácil. Cabe recordar que el ganador de este duelo se verá las caras con el vencedor de Países Bajos vs. Argentina.

VIDEO RECOMENDADO Brasil se dio un auténtico baile ante Corea del Sur con Neymar de regreso y todas sus demás estrellas al frente. El cuadro de Tite está imparable en este Mundial, y sus hinchas se ilusionan en Qatar.