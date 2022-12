¿Por qué Neymar no pateó un penal en el Brasil vs Croacia?

Brasil cayó eliminado del Mundial Qatar 2022 en los cuartos de final ante Croacia . El encuentro se definió desde los puntos de penal luego de un empate 1-1 en los suplementarios. En la tanda de los doce pasos, Neymar no pudo rematar.

El motivo por el cual Ney no remató, fue porque Brasil erró dos de sus remates con Rodrygo y Marquinhos. Neymar era el quinto penal, pero no pudo ejecutar. La sorpresa fue muy grande porque el delantero suele ser muy eficaz y no inició.

El capitán de la escuadra dirigida por Zlatko Dalić señaló que su equipo se sobrepuso ante ese gol inicial de Neymar. “Muy contento por estar en otra semifinal tras cuatro años. Es algo impresionante. Estuvimos casi perdidos, nos dieron por muertos, pero hemos mostrado una vez más que nunca nos rendimos”, mencionó en conferencia de prensa.

De la misma manera, el jugador de Real Madrid señaló su selección estaba concentrada en avanzar y esa buena energía incremento cuando Brasil erró el primer disparo. “Teníamos confianza en ganar de nuevo la tanda. Cuando marcas y uno de ellos falla, teníamos la mentalidad de ganar”, declaró.

La selección de Croacia jugará este martes 13 de diciembre por las semifinales del Mundial de Qatar 2022. El cuadro europeo chocará ante el ganador del Argentina vs. Países Bajos.