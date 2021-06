Conforme a los criterios de Saber más

Como la Eliminatoria pasada, Ecuador es catalogada como la selección de moda. Tras su caída 2-0 ante Brasil en Porto Alegre, recibirá a la selección peruana en Quito. El gestor de este buen inicio, rumbo a Qatar 2022, es Gustavo Alfaro.

El ex técnico de Boca Juniors llegó a la selección de Ecuador a pocos meses del debut ante Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022 tras la inesperada salida de Jordi Cruyff. El hijo del mítico Johan Cruyff renunció a su cargo por las crisis que se vivía en el país norteño y por la salida del director deportivo, Antonio Cordón.

Con la presencia de Cruyff, el proyecto tenía como base implantar un juego vistoso sumado a la buena condición atlética que es marca registrada en los jugadores ecuatorianos. Pero hubo varios cambios en Ecuador y eligieron a Gustavo Alfaro. Un técnico con un estilo totalmente diferente que le está dando alegrías a la tricolor.

“Yo puedo jugar en la luna, pero si tengo un equipo que no está convencido no le voy a ganar a nadie. Entonces yo tengo que tener un plantel que esté convencido. Aspiro a que Ecuador no se sienta menos que nadie. Que sepa que con lo que tiene le alcanza para imponerse a cualquier rival en cualquier circunstancia”, declaraba Alfaro.

Todo lo mencionado lo viene cumpliendo en estas Eliminatorias con la selección ecuatoriana. Es políticamente correcto, didáctico con sus jugadores, docente y sabe manejar muy buen a sus equipos. En Argentina varios periodistas lo han tildado como un entrenador para clubes chicos porque es donde trabaja muy bien.

Ecuador no es considerada una selección grande de Sudamérica. No fue a la última cita mundialista y en las Copa América no son protagonistas. No tienen ni un solo título ni han jugado finales. Estos equipos son los que les cae muy bien a Gustavo Alfaro.





ESTILO DE JUEGO

Para descifrar el estilo de juego de Gustavo Alfaro no hay que sacar libros de fútbol o sentarse a analizar por horas a sus equipos. El técnico de la selección ecuatoriana no hace tanto número e inculca un juego simple. Eso sí, es un estudioso a la hora de planificar cada encuentro. Lo hace en función de las virtudes y debilidades de su rival.

Si tiene que asumir el rol de equipo inferior lo hace desde el primer minuto. Gustavo Alfaro no se hacen problemas si su equipo espera en su campo. Lo ve como una opción para generar contraataques. Es una especialidad de la casa.

La selección de Ecuador es capaz de defender hasta con 7 jugadores.

No busca salir jugando despacio o con mucha paciencia para llegar al arco rival. Es más, a sus volantes les pide que no tengan mucho tiempo la pelota. Le interesa generar ataques rápidos priorizando los pases largos, centros al área o remates de larga distancia.

Alfaro trabaja mucho en su bloque defensivo. Quiere que todos sean solidarios a la hora de marcar. Busca mantener su arco protegido durante todo el partido y que sus jugadores frenen cualquier ataque rival en todas las zonas del campo. “Los equipos se forman de atrás hacia adelante”, esa sería la filosofía del técnico.

En la selección ecuatoriana hemos visto todo esto a lo largo de las Eliminatorias Qatar 2022. Desde la primera fecha cuando le tocó jugar con equipos como Argentina, el combinado del país norteño priorizó defenderse. Luego en Quito, muestra una propuesta más ofensiva aprovechando la altura y la velocidad de sus jugadores.

SISTEMAS

Gustavo Alfaro tiene como base para sus sistemas utilizar 4 defensas. Desde ahí comienza a construir a sus equipos. Por lo general aplica un 4-4-2, el 4-1-4-1 y el 4-2-3-1. Esas figuras que plasme dentro del campo de juego dependerán del rival que tenga al frente.

La selección de Ecuador utilizó un 4-1-4-1 ante Argentina.

Para el Ecuador vs. Perú por las Eliminatorias, es probable que Gustavo Alfaro utilice uno de los dos sistemas que le ha dando mejores resultados desde que llegó al país norteño: 4-4-2 o el 4-2-3-1. Así le ganó a Uruguay y goleó 6-1 a Colombia.

Si apuesta por 4-4-2 buscará darle protagonismo a sus laterales para que sean una opción más en ataque. Teniendo en cuenta que el rival le constará adaptarse a la altura de Quito. Los dos centrales no solo cumplen la función de defender también se les pide tener visión de juego para crear contraataques por medio de balones largos.

Gustavo Alfaro utilizó un 4-4-2 en la victoria de Ecuador sobre Uruguay.

En el medio campo Ecuador cuenta con jugadores con un gran físico. Alfaro coloca a dos volantes centrales y otros dos más abiertos. Los primeros cumplen la función de organizadores y destructores de los ataques rivales. Los demás ocupan posiciones tipo extremos, siempre bien abiertos.

La selección de Ecuador tiene dos delanteros muy interesantes. Primero por tener la capacidad para colaborar defensivamente, escalonarse en ataque y defensa. Luego realizan buenos desmarques, son potentes, saben jugar a las espaldas de los defensas y ser complementen muy bien. Destacan Michael Estrada, Jordi Caicedo, Ángel Mena y Enner Valencia.

Para el partido el partido ante selección peruana por las Eliminatorias Qatar 2022, Alfaro también podría poner un 4-2-3-1. Este sistema le ha dando mayor peso ofensivo. Lo utilizó en la victoria por 3-2 ante Bolivia y en el 6-1 sobre Colombia.

La selección ecuatoriana jugó con un 4-2-3-1 ante Colombia.

En este sistema, Gustavo Alfaro equilibra a sus equipos tanto en defensa como en ataque. Los dos volantes centrales se ubican por delante de los cuatro defensores. Son los encargados de aportar el equilibrio defensivo-ofensivo al colectivo. Para ese puesto tiene jugadores como Moisés Caicedo quien está siendo guardado para enfrentar a la selección peruana. Es más, no viajó para el duelo que disputaron ante Brasil.

Moisés Caicedo ha demostrado tener movimientos interesantes dentro del campo de juego. Cuando se junta con Cristhian Noboa se complementan muy bien. Caicedo tiene esa virtud de llegar mucho al área rival, asociarse con los defensas y delanteros y, claro, también tiene gol.

La selección peruana no la tendrá nada fácil ante Ecuador. Esta vez no enfrentará a un equipo golpeado como en las Eliminatorias pasadas. El equipo de Ricardo Gareca debe tomar sus precauciones porque de lo contrario podría irse con otra goleada de escándalo.

MOVIMIENTOS Y JUGADAS RECURRENTES EN ECUADOR

