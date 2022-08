Final del primer tiempo en el Cilindro de Avellaneda. Un 0-0 discreto. Un plantel que hierve. Un partido que arde. El pitazo del árbitro Fernando Rapallini sonó como el campanazo del primer round entre los jugadores de Boca Juniors. La manga que conectaba la cancha y el vestuario ‘Xeneize’, entonces, no solo recibió una lluvia de insultos de la ‘Guardia Imperial’ sino que comenzaron a caer puñetes, patadas, piñas y papayas. ¿El reporte visual? Carlos Zambrano salió al segundo tiempo del partido con el rostro versión ‘Rocky Balboa’, mientras que Darío Benedetto no pudo ocultar el labio amoratado, el arañazo en el cuello, la oreja golpeada, la nariz enrojecida. Hubo quilombo, confirmó Morena Beltrán, periodista de ESPN, desde la escena del crimen.

Y las redes sociales estallaron. Ya no importó el segundo tiempo. Ni los intentos fallidos del equipo de Fernando Gago ni los tropezones del once del ‘Negro’ Ibarra. Este Boca Juniors que cae goleado 3-0 contra Patronato y le gana (1-0) con lo justo a Agropecuario regala más noticias extradeportivas que alegrías dentro de la cancha. Amaneció el lunes, quincena de agosto, en el puesto 11 de la Superliga argentina con 19 puntos (9 menos que el líder Atlético Tucumán).

“Hubo una discusión. Sé que hubo una discusión y nada más que eso. Después, te puedo hablar del partido”, respondió Hugo Ibarra, técnico de Boca Juniors, cuando la prensa argentina lo encontró en la zona mixta del Cilindro de Racing Club. ¿Sobre el golpe de Zambrano? “No tengo idea, se jugó noventa minutos, quizás también hubo algo que pudo sucederle en el partido”, trató de explicar el ‘Negro’ con evidente incomodidad.

El ring ‘Bostero’

La prensa presente en el estadio de la ‘Academia’, por su parte, buscó confirmar lo que Morena Beltrán, reportera de cancha de ESPN, le comentó al relator Sebastián ‘Pollo’ Vignolo en plena transmisión. “A mí me dijeron que hubo un cruce (pelea) con Benedetto yéndose por la manga”, dijo la periodista mientras se mostraban las imágenes del reclamo inicial del ‘Pipa’ a sus compañeros al final del primer tiempo. “Si nosotros estamos mirando cuando tiran los centros nos van a hacer un gol”, dijo el atacante con furia, según Olé de Argentina. La protesta, es probable, desencadenó la pelea contra Zambrano camino a vestuarios.

“Me confirman desde la seguridad que efectivamente hubo trompadas entre Benedetto y Zambrano, camino a los vestuarios una vez finalizado el PT de Racing-Boca. Los tuvieron que separar sus propios compañeros y hasta debió interceder la policía. Se viene otra semana movida”, informó en Twitter el periodista Pablo Carrozza adelantando que en Casa Amarilla el tema principal será quién pegó más fuerte en el plantel azul y amarillo.

El mismo Carrozza explicó en un tuit la posible razón que provocó la pelea. “Ibarra tiene la pinta de un tipo que vende jeans nevados en la avenida Avellaneda. Con todo respeto por lo que ha logrado como futbolista, no puede dirigir ni el fútbol senior de Boca. No juega a nada. No dan un pase a un metro. Racing mereció irse al descanso 6 a 0″, comentó.

¡ATENCIÓN! Carlos Zambrano terminó el primer tiempo sin ninguna marca en su rostro y volvió al segundo tiempo visiblemente golpeado: desde el Cilindro cuentan que se cruzó con Benedetto en el vestuario.



El discreto nivel que viene mostrando Boca Juniors en cancha, el apurado relevo de Hugo Ibarra a Sebastian Battaglia tras la eliminación de la Copa Libertadores, la negativa de Edinson Cavani a ponerse la camiseta ‘Xeneize’ y las constantes polémicas del plantel fuera de los estadios (Benedetto criticó en público a Agustín Almendra apenas arribó al equipo a inicios de año, por ejemplo) dan muestras del hervidero que vive el club dirigido por Juan Román Riquelme desde las oficinas de la Comisión Directiva.

El ‘León’ no negocia

Carlos Zambrano no tardó en pronunciarse en sus redes sociales tras el 0-0 amargo que consiguió Boca Juniors contra Racing. “Partido complicado, pero ‘la entrega’ del grupo no es negociable”, tuiteó el defensor de la selección peruana. Esta fue el único pronunciamiento de uno de los implicados. Darío Benedetto, por su cuenta, no dio declaraciones tras el cotejo por la fecha 13 de la Superliga Argentina.

El ‘León’ ya había vivido dos episodios polémicos desde que llegó a Boca Juniors. El primero fue cuando casi se va a la manos contra Cristian Pavón. ¿Qué sucedió? El extremo derecho argentino salió molesto del campo en un partido oficial y tiró una botella de agua dentro de la banca de suplentes ‘Xeneize’. El líquido salpicó a Zambrano, quien reclamó de forma airada. Solo la intervención de sus compañeros impidió que el peruano y el argentino se peleen.

En la segunda ocasión, Zambrano no aguantó que Franco Troyansky, jugador de Unión de Santa Fe, le dedique el gol del triunfo de su equipo a ‘La 12′, la hinchada oficial de Boca Juniors. Al final del partido, el zaguero central pechó a su rival y provocó que ambos planteles se encaren frente a las cámaras de televisión.

El tercer episodio de Zambrano lo vivió la noche del último domingo contra el ‘Pipa’, que le reclamaba mayor entrega a sus compañeros contra Racing. El ‘León’, que recibió 4 puntos de calificación por parte del Diario Olé, salió al frente a frenar las críticas del delantero. Valga la curiosidad, Benedetto tiene tatuada la palabra “lealtad” en la cabeza, la misma que el ‘León’ removió usándola de saco de boxeo.