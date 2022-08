Más allá de su trabajo en el 0-0 entre Boca Juniors y Racing Club, Carlos Zambrano ha sido el protagonista da la nota diferente en Avellaneda. Todo surgió por la imagen del zaguero cuando volvió a la cancha del estadio ‘El Cilindro’: una marca en la parte baja del ojo izquierdo. Según ESPN, el jugador habría tenido un altercado con Darío Benedetto.

Durante la complementario y posterior al choque, los medios argentinos reaccionaron frente al posible cruce caliente entre el ‘León’ Zambrano y el ‘Pipa’ Benedetto. Pero no se animaron a confirmar nada hasta conocer alguna versión por parte del central de la selección peruana o el atacante de los ‘Xeneizes’.

De los dos, el primero que se expresó mediante las redes sociales fue el ‘Kaiser’. El defensor no ha hecho mención del encontronazo con el goleador. El ex Schalke 04 solo hizo un comentario relacionado al compromiso: “Partido complicado, pero ‘la entrega’ del grupo no es negociable”, dijo en Twitter.

En más, el hombre de la Blanquirrojo tampoco conversó con los medios argentinos al abandonar las instalaciones del coloso de la ‘Academia’. TyC Sports publicó un video del peruano marchándose con la indumentaria oficial del club, salió sonriendo al lado de un compañero, aunque con la marca en la cara.

El mensaje de Carlos Zambrano. (Foto: Captura)

¿Qué pasó con Zambrano y Benedetto?

Según la versión que maneja ESPN, a través de la periodista Moreno Beltrán, es que el central y Darío Benedetto tuvieron un encontronazo en el entretiempo. “A mí me dijeron que hubo un cruce con Benedetto yéndose por la manga”, expresó la reportera durante la emisión del juego de la Liga Profesional.

Al concluir la primera parte, Benedetto reunió a sus compañeros en el centro de la cancha para reclamar por bajo el rendimiento. Tras ello, todos se fueron a los vestuarios. Precisamente, en la ruta hacia el camerino se habría producido el mencionado conflicto entre Darío y el ‘Kaiser’ Zambrano.