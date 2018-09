"Europruebas para la selección peruana", por Jerónimo Pimentel

La selección peruana tiene en frente dos duelos interesantes, los amistosos ante Holanda y Alemania. Se trata de selecciones señeras que mostrarán cuál es el estado del fútbol peruano posmundial.

Si bien Gareca no tomó la decisión de pactar estos partidos, en tanto no era segura su continuidad entonces, los ha asumido sin complejos: “Perú está en condiciones de poder enfrentar a cualquier selección del mundo”. Es una visión moderada y optimista, muy en línea del discurso previo. Puede que algunos piensen que un conjunto en ascenso, con pretensiones de clase media, como Perú, no debería medirse inmediatamente con la élite. Pero ya puestos a pensar en qué conviene al proceso resulta atendible que el técnico busque mantener el roce regular en el nivel más alto. Es la única manera de ganar experiencia de cara a las Eliminatorias y a la Copa América, y ver, por qué no, cómo se ha encajado la resaca rusa.

Holanda es hoy una selección en busca de una nueva cara. No es un equipo de grandes figuras ni de juego ostentoso; más bien, busca recuperar eficacia e identidad de la mano de Koeman, que tiene pocos meses al mando después del fracaso de Advocaat en las Eliminatorias europeas. Estos vaivenes son más o menos usuales en la ‘Naranja Mecánica’, que alterna subcampeonatos con ausencias mundialistas. Koeman está apostando por la juventud y ha convocado a Frenkie de Jong, un mediocentro con alma de back que está en la mira del Barcelona, así como a Justin Kluivert, hijo de su ex compañero. También ha llamado a algunas figuras consolidadas como Blind, Depay, Janmat, Strootman y Wijnaldum; a ellos se suman algunos veteranos como Sneijder y Babel. Será un rival duro, pero no invulnerable.

La Alemania de Löw es un caso distinto. Luego de un decepcionante paso por Rusia, los teutones tienen la misión de reinventarse, pero bajo el marco estable de un comando técnico con más de una década en el cargo. Algunos veteranos ya no se encuentran, como Özil y Gómez, aunque la base defensiva es identificable desde el arco, donde tapará Neuer; probablemente estará acompañado por Boateng y Hummels (no son backs que posean la solidez a la que acostumbran los germanos, pero tienen dinámica y anticipación). Del medio hacia arriba todo es espectacular. Quizás el gran acto de contrición del DT haya sido la convocatoria de Leroy Sané, uno de los grandes atacantes del fútbol mundial, quien fuera absurdamente relegado en la Copa de junio. Provoca verlo junto a Draxler, Kroos, Reus y Muller, con Gundogan como ancla, pero esta es una alineación de ‘fantasy football’; lo que tiene sentido es que Goretzka aporte equilibrio en la volante. El 9 de ese conjunto es Timo Werner, que no está al nivel de lo que en algún momento fueron Jürgen Klinsmann y Gerd Müller, pero es lo que hay.

Los desafíos ante estos rivales serán múltiples, pero el primero de ellos es mantener la competitividad, hacer daño. Para ello se deberá probar a un lateral izquierdo, evaluar cómo funciona el reemplazo de Tapia, determinar si es un buen momento para el rentrée de Benavente y, también, sacar conclusiones respecto al vacío que dejará Guerrero en los próximos meses.