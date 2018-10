Víctor Garay Luna



El fútbol peruano podría quedar fuera de juego. Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol, explica el futuro que le tocaría afrontar a la federación peruana (FPF).

— Tras la reunión que tuvo en el Congreso, ¿cómo está la situación del fútbol peruano ante la derogación de la Ley de Fortalecimiento de la FPF?

Por lo que vi creo que la derogación de la ley es inminente y, por lo tanto, la suspensión de la federación, también. Es un panorama oscuro para el fútbol peruano. Quiero dejar en claro que ni la FIFA ni la Conmebol quieren pasar por encima de la soberanía de ningún poder del Estado.

— ¿Qué pasará con la FPF y con sus directivos si se deroga la ley?

Con los directivos no pasa nada. La suspensión no remueve directivos. Lo que va a ocurrir es que la FPF va a perder su representación internacional. Eso quiere decir que la selección queda suspendida de cualquier actividad internacional, no podrá jugar ni amistosos con otras selecciones FIFA. Los clubes no podrán participar en la Libertadores y Sudamericana. Además queda suspendida la final de la Copa Sudamericana, Mundial Sub 17 y el Sudamericano Sub 17.

— ¿En cuánto tiempo entra en efecto la desafiliación?

La suspensión entra en efecto de manera inmediata. Podríamos establecer tiempos hasta que la nueva ley sea promulgada.

— ¿Cuánto tiempo dura este castigo y cómo podría reinsertarse a la FIFA?

La suspensión dura hasta que se termine el motivo de la suspensión.

— ¿Por qué a Perú no le aceptaron una comisión normalizadora y a Uruguay sí?

Porque las circunstancias son distintas. En el Perú la gobernanza funciona, la federación tiene todos sus estamentos funcionando. No hay ningún problema. Es por eso que no corresponde una comisión normalizadora. En Uruguay hubo elecciones que no reunían los requisitos establecidos por la FIFA. Ellos hace 6 años vienen buscando cambiar sus estatutos y nunca lo aprueban. Por eso la FIFA tomó esa decisión, pero si a fin de año no aprueban los estatutos, también son suspendidos.

— ¿No cree que hubiese sido correcto que venga un representante de la FIFA?

Hubiese sido correcto que los congresistas nos llamen a una reunión con mucha más anticipación. El viernes recién recibimos la invitación. Hay que tener en cuenta la diferencia horaria con Europa, y organizar un viaje como estos no es fácil. Para la Conmebol es accesible pero para la FIFA no lo es cuando te llaman de un día para otro.