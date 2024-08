Un líder de vestuario

Sin duda una de las primeras sensaciones que despierta la posible llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima es la de tener a un capitán histórico como compañero de vestuario. Como es sabido, el ‘Depredador’ tiene una imagen de líder en la selección peruana que los jugadores del torneo local conocen muy bien y que los extranjeros también reconocen.

Por tanto, al ser ya un vestuario con futbolistas líderes como Carlos Zambrano, Hernán Barcos, Ángelo Campos o el mismo Adrián Arregui, quien se incorporó este año, se percibe que la llegada de Paolo Guerrero será la añadidura de una personalidad fuerte en el camerín y de un futbolista identificado con Alianza Lima. Este manejo de vestuario tendrá que ser guiado por Mariano Soso como entrenador y desde la interna son optimistas en tanto a que, lejos de representar un problema, sea esa fuente identitaria de la que el club íntimo ha carecido desde las salidas de Jefferson Farfán y Wilmer Aguirre en tanto a contar con un futbolista con formación aliancista y con ese sentido de pertenencia.

En tal sentido, se conoce que Hernán Barcos es ya un referente -o para muchos un ídolo- en Alianza Lima y no se desconoce su importancia dentro del vestuario, por lo que se deberá trabajar tanto dentro y fuera del campo esa sociedad entre el ‘Depredador’ y el ‘Pirata’, considerando que ambos cumplen con el mismo rol de delantero.

Para los más jóvenes se trata de la llegada de un futbolista de una amplia trayectoria, goleador histórico de la selección peruana y de quien consideran que aprenderán mucho teniéndolo en el día a día. Algunos de ellos han compartido con él en selección como Matías Succar o Franco Zanelatto, pero sin duda el mayor reencuentro será con Carlos Zambrano, con quien comparte la selección peruana hace tantos años. En general, para el grueso del plantel la llegada de Paolo Guerrero implica sumar a un futbolista de mucha jerarquía que puede resultar muy valiosa para el gran objetivo de esta temporada: campeonar.

AME1657. LIMA (PERÚ), 31/08/2021.- Fotografía cedida este martes por la Federación Peruana de Fútbol donde aparece el delantero Paolo Guerrero (d) durante un entrenamiento previo al partido de eliminatorias al Mundial de Fútbol de Catar 2022 ante Uruguay, hoy, en Lima (Perú). EFE/ Federación Peruana de Fútbol / SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Federación Peruana de Fútbol

Paolo dentro del campo

Si bien líneas arriba se resaltó la percepción que hay sobre la llegada de Paolo Guerrero desde su liderazgo y capitanía, el plano futbolístico es igual o más importante. Desde el área deportiva de Alianza Lima se considera que la posible incorporación del ‘Depredador’ es idónea para el equipo que dirige Mariano Soso por cómo está conformado el plantel y por la actualidad del equipo, con pros y contras.

Para empezar, Paolo Guerrero llega para sumarse como delantero, un puesto que comparte con Cecilio Waterman, Pablo Sabbag, Hernán Barcos y Matías Succar. Si bien a grandes rasgos diera la impresión de que un quinto delantero significa una sobrepoblación en dicha zona del campo, la realidad es otra. Waterman arrastra una lesión que lo mantendrá ausente más fechas durante el Torneo Clausura, mientras que Sabbag, más allá de haber vuelto al gol, no es un delantero que pueda ser titular durante todos los partidos los 90 minutos debido a la lesión que conocemos.

Por su parte, Hernán Barcos es el hombre clave y que resuelve partidos en el cuadro ‘íntimo’, mientras que Matías Succar ha mostrado condiciones pero el arco todavía no se le abre. ¿Dónde calza Guerrero? ¿Llega para ser titular en el once de Mariano Soso? La idea con el ‘Depredador’, siendo un delantero de 40 años y que llega sin ritmo futbolístico por no jugar en el último mes, tampoco es que sea el futbolista titular y que rinda los 90 minutos, por lo que se espera que, al menos al inicio, sirva como pieza de recambio que resuelva aquello de lo que más adolece Alianza Lima en el año: la falta de efectividad pese a la buena producción.

Si bien mucha gente puede comparar a Paolo Guerrero con Hernán Barcos en tanto a las características futbolísticas, la realidad es que podrían complementarse y que Alianza Lima, hoy en día, no tiene un delantero como el ‘Depredador’. Guerrero juega más a espaldas, es más posicional y es un ‘9′ de área neto, mientras que el ‘Pirata’ es un delantero que desciende más y se involucra más con el juego, rasgos que tiende a tener Pablo Sabbag. En ese caso, es Succar el futbolista con características similares a las de Guerrero, aunque sin lograr su característica goleadora.

“Para las ocasiones de gol que estamos acostumbrados a generar, Paolo serviría mucho”, indicaron fuentes de Alianza Lima a este diario. Sin embargo, la gran duda que se plantea es quién sería el acompañante de Guerrero, ya sea uno de los delanteros antes mencionados o el mismo Kevin Quevedo. Esto se resolvería, por supuesto, según las exigencias del rival y de cómo se complemente con otro jugador en caso se juegue con dos delanteros, que es como ha venido haciéndolo el cuadro íntimo a lo largo del año.

VIDEO RECOMENDADO Selección de Perú y su duro camino en las eliminatorias