Su llegada a Seúl, Corea Del Sur fue con todo, Paolo Guerrero ni bien piso el aeropuerto arremetió con todos sus detractores y defendió su convocatoria a la selección peruana como goleador histórico de cara a los amistosos ante Corea del Sur y Japón respectivamente.

El delantero de Racing llegó a Seúl para unirse junto a sus compañeros de la selección peruana que ya entrenan con miras al duelo amistoso ante Corea Del Sur que ayudará a Juan Reynoso para armar su equipo de cara al inicio de las Eliminatorias Mundial 2026 que comenzará a disputarse en septiembre de este años. En las últimas horas se unió Paolo Guerrero y su presencia causó furor con los colegas que estaban esperándolo en el aeropuerto.

“Estoy jugando en un fútbol competitivo. Si me dices sobre mi edad, no estaría jugando en un fútbol competitivo. Hay muchos jugadores peruanos que no juegan en un fútbol competitivo, que es el peruano, obviamente. Yo, con 39 años, me mantengo jugando en un fútbol competitivo. Si me vas a preguntar eso, no tiene mucha relevancia porque vengo jugando en un fútbol competitivo y estoy bien”, comentó Paolo Guerrero como defendiendo su convocatoria a la selección peruana ante la ola de críticas que ha recibido por su edad y últimas lesiones que tuvo.

Asimismo, Paolo Guerrero dejó en claro que su edad no será un problema, a la vez que no entiende las quejas de algunos hinchas que se refirieron a su presente con la camiseta de Racing, club donde viene teniendo minutos y goles esta temporada.

“Me sorprende un poco, pero nada. Yo me mantengo entrenando, preparándome bien. Jugaré hasta que yo me sienta bien, jugando en un fútbol competitivo. Después tomaré una decisión, mientras no me lesione, estoy súper bien. Va a depender mucho de lo que va a pasar este año, hasta el momento va muy bien en la Copa Libertadores, que es un objetivo que yo había hablado con los dirigentes”, acotó a Fútbol en América.

Defiende su convocatoria

Si bien hubieron hinchas que se han alegrado por el retorno de Paolo Guerrero a la selección pese a que Gianluca Lapadula anda en un momento de ensueño deportivo, puesto que esta temporada ascendió con Cagliari a la Serie A y anotó 25 goles, la vuelta del ‘Depredador’ le da más competencia al puesto de ‘9′, sin embargo, la edad y lo que se habla del recambio general para dicho puesto, parece que le ha causado un poco de molestia al delantero de Racing.

“Si dices que se repiten nombres, es lo que hay. A veces quisiera entender a la gente que pitea por nombres nuevos, pero es lo que hay. Sacándome de aquí, porque me quedan mis últimos años”, opinó.

“Por mis compañeros, a veces dicen, por qué no convocan a otros, y la gente no se pone a pensar de que no hay. Quieren jugar una Eliminatoria y no clasificar. Esperemos que mis compañeros continúen con esa misma hambre y nos lleven al Mundial, que es lo que queremos”, puntualizó.

Finalmente, como se recuerda, la selección peruana se enfrenta a Corea del Sur y el duelow está programado para el viernes 16 de junio desde las 6:00 a.m. (a las 8:00 p.m. en horario coreano) y se disputará en el Busan Asiad Main Stadium (Busan). Por su parte, el partido contra Japón está pactado para el martes 20 de junio desde las 4:55 a.m. (a las 6:55 p.m. en horario japonés) y tendrá lugar en el Panasonic Stadium Suita (Osaka).

